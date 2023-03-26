Доходы большинства украинцев снизились после начала полномасштабного вторжения России – опрос

У 52,6% опрошенных доходы снизились. Вариант "несколько уменьшились" выбрали 31,8% опрошенных, "значительно уменьшились" – еще 20,8%.
Повысились доходы во время полномасштабной войны у 6% респондентов, при этом 0,9% выбрали ответ "доходы значительно увеличились".
Также в ходе опроса задали вопрос, какое в целом материальное состояние их семей.
14,2% ответили, что еле сводят концы с концами и денег не хватает даже на необходимые продукты.
42% опрошенных отметили, что средств им хватает на питание и на покупку необходимых недорогих вещей.
0,3% респондентов утверждают, что могут себе позволить приобрести все, что захотят.
Не ответили или затруднились с ответом 2,6% участников опроса.
Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта методом face-to-face по многоступенчатой выборке на территориях Украины, которые не находятся в оккупации и где не ведутся боевые действия. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину часть украинской территории была оккупирована дополнительно, украинцы вынужденно эвакуировались за границу и другие регионы страны.