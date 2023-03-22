Украинцы считают, что приоритеты восстановления городов должны определять на местах, а не в Киеве – опрос

На вопрос, кто, по их мнению, должен определять приоритетные направления реконструкции, респонденты могли дать два варианта ответа.

На первом месте по уровню поддержки оказался вариант "граждане города (поселка, общины) путем опроса".

На втором – "местная власть" (37%), на третьем – "международные организации" (18%).

Вариант ответа "центральная власть" оказался в конце рейтинга с 9% поддержки.

Затруднились с ответом 3% опрошенных.

Инфографика: iri.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.