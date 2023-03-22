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Украинцы считают, что приоритеты восстановления городов должны определять на местах, а не в Киеве – опрос

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Оккупанты регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины
Оккупанты регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины
Фото: ЕРА

54% украинцев считают, что определять приоритеты при восстановлении пострадавших от войны населенных пунктов должны их жители. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в начале февраля Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (IRI) США, результаты опубликованы 22 марта.

На вопрос, кто, по их мнению, должен определять приоритетные направления реконструкции, респонденты могли дать два варианта ответа.

На первом месте по уровню поддержки оказался вариант "граждане города (поселка, общины) путем опроса".

На втором – "местная власть" (37%), на третьем – "международные организации" (18%).

Вариант ответа "центральная власть" оказался в конце рейтинга с 9% поддержки.

Затруднились с ответом 3% опрошенных.

Инфографика: iri.org.ua
Инфографика: iri.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ходе вооруженной агрессии оккупанты обстреливают гражданскую инфраструктуру, в том числе жилые дома.

По данным украинского правительства на осень 2022-го, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: жилье, украинцы, власть, инфраструктура, население, восстановление
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