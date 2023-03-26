Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в своей стране – опрос

В последнюю неделю февраля и в первый день марта украинцев спрашивали, как они оценивают экономическое состояние Украины, а также уровень благополучия своей семьи.

"Очень плохой" ситуацию в стране считали в 2023 году 15,7% опрошенных, еще 39,6% – "достаточно плохой", всего – 55,3%.

В сентябре – октябре 2022 года таких было в общей сложности 64,5% (21,5% и 43%).

"Хорошей" и "очень хорошей" экономическую ситуацию в Украине назвали в 2023 году в общей сложности 4,3% опрошенных, осенью 2022-го таких было 4,2%.

За пять месяцев доля тех, кто считает ситуацию "не плохой и не хорошей", увеличилась с 28,9% до 36,8%.

Отрицательная оценка благополучия семьи изменилась с "общих" 38,6% осенью 2022 года до 34,8% в феврале – марте 2023 года.

Уровень положительной оценки изменился соответственно с 9,6% до 12,1%.

Таблица: razumkov.org.ua

Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта методом face-to-face по многоступенчатой выборке на территориях Украины, которые не находятся в оккупации и где не ведутся боевые действия. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.