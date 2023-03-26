Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в своей стране – опрос

В последнюю неделю февраля и в первый день марта украинцев спрашивали, как они оценивают экономическое состояние Украины, а также уровень благополучия своей семьи.
"Очень плохой" ситуацию в стране считали в 2023 году 15,7% опрошенных, еще 39,6% – "достаточно плохой", всего – 55,3%.
В сентябре – октябре 2022 года таких было в общей сложности 64,5% (21,5% и 43%).
"Хорошей" и "очень хорошей" экономическую ситуацию в Украине назвали в 2023 году в общей сложности 4,3% опрошенных, осенью 2022-го таких было 4,2%.
За пять месяцев доля тех, кто считает ситуацию "не плохой и не хорошей", увеличилась с 28,9% до 36,8%.
Отрицательная оценка благополучия семьи изменилась с "общих" 38,6% осенью 2022 года до 34,8% в феврале – марте 2023 года.
Уровень положительной оценки изменился соответственно с 9,6% до 12,1%.
Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта методом face-to-face по многоступенчатой выборке на территориях Украины, которые не находятся в оккупации и где не ведутся боевые действия. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие предприятия страны были разрушены или закрылись. Минэкономики Украины в январе 2023-го оценило падение ВВП страны в 2022 году в 30,4% – это худший показатель за всю историю независимости.
Падение ВВП Украины в феврале 2023 года составило 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%).