ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

97% украинцев верят в победу своей страны над Россией – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина воюет с Россией девять лет
Украина воюет с Россией девять лет
Фото: ЕРА

В победу Украины над российскими оккупантами в той или иной мере верят 97% украинцев. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в начале февраля Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (IRI) США, его результаты опубликованы 22 марта.

На вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?" – 82% опрошенных выбрали ответ: "Однозначно, да", а еще 15% – "Скорее, да".

Не верят в победу Украины чуть больше 1%. Остальные респонденты затруднились с ответом.

Больше всего однозначно верят в победу на западе Украины (87%).

В возрастном разрезе больше всего тех, кто в той или иной мере верит в победу Украины, – в категории 18–35 лет (98%).

Инфографика: iri.org.ua
Инфографика: iri.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, война, соцопрос, оборона, исследование, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Жена Тигипко позировала для новых фото, сидя босой на полу в кремовом платье без бретелек
Галина ГРИШИНА
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Что делать, чтобы плов получился рассыпчатым. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
16-летняя дочь Копполы сделала серию скандальных заявлений о своей жизни. Семья отказалась от комментариев, а видео вскоре исчезло из сети
Галина ГРИШИНА
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Принц Уильям посетил британскую военную базу на границе с Украиной. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
  "Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру"
Галина ГРИШИНА
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Дорофеева на концерте в Луцке спела вместе со своим новым бойфрендом. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (126790)
2
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (125706)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (121040)
4
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (115369)
5
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (104911)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (98287)
7
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (55871)
8
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (49002)
 
 
 
 