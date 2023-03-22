97% украинцев верят в победу своей страны над Россией – опрос

На вопрос: "Верите ли вы, что Украина победит в войне?" – 82% опрошенных выбрали ответ: "Однозначно, да", а еще 15% – "Скорее, да".
Не верят в победу Украины чуть больше 1%. Остальные респонденты затруднились с ответом.
Больше всего однозначно верят в победу на западе Украины (87%).
В возрастном разрезе больше всего тех, кто в той или иной мере верит в победу Украины, – в категории 18–35 лет (98%).
Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.