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Больше всего украинцы одобряют деятельность ВСУ и Зеленского, внизу рейтинга Верховная Рада – опрос

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Зеленскому и ВСУ доверяют более 90% украинцев
Зеленскому и ВСУ доверяют более 90% украинцев
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Украинцы больше всего одобряют деятельность Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в начале февраля Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (IRI) США, результаты опубликованы 22 марта.

Полностью деятельность ВСУ одобряют 89% опрошенных, "скорее одобряют" – еще 9%, итого – 98% поддержки.

На втором месте по этому показателю находится президент Украины Владимир Зеленский, общий уровень одобрения его деятельности – 91% (58% плюс 33%).

Тройку лучших по уровню одобрения украинцами замыкает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – 76% (44% плюс 32%).

Самую низкую поддержку опрошенных получила Верховная Рада. Полностью одобряют ее деятельность 9% респондентов, частично одобряют еще 32%, итого – 41%.

При этом уровень неодобрения деятельности парламента составляет в общей сложности 48%.

Инфографика: iri.org.ua
Инфографика: iri.org.ua

Социологическое исследование проводилось с 1-го по 5 февраля на всей территории Украины, кроме Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Методом телефонного интервью опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2%.

Контекст:

Опрос проводился на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, рейтинг, соцопрос, исследование, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, ВСУ, украинцы
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