Долг государственной "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" достиг 23,6 млрд грн

Расчеты "Гарантированного покупателя" перед предприятиями "зеленой" энергетики за произведенную электроэнергию за 2022 год составляют 55%, а за первое полугодие 2023 года – около 54%.

Самый низкий уровень выплат предприятиям зеленой энергетики в первой декаде июля составляет 43%.