Долг государственной "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" достиг 23,6 млрд грн

Расчеты "Гарантированного покупателя" перед предприятиями "зеленой" энергетики за произведенную электроэнергию за 2022 год составляют 55%, а за первое полугодие 2023 года – около 54%.
Самый низкий уровень выплат предприятиям зеленой энергетики в первой декаде июля составляет 43%.
Предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию – уровень расчетов упал до 32–33%, сообщал в комментарии "Forbes Україна" глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель.
Бизнес призвал секретариат Энергетического сообщества присоединиться к решению проблемы многомиллиардной задолженности перед инвесторами в возобновляемую энергетику, которая продолжает накапливаться. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.