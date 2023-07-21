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ДЕНЬГИ

Задолженность "Энергоатома" по компенсации льготных тарифов уже достигла 18 млрд грн – Ассоциация адвокатов

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У государственного предприятия есть ресурсы для частичной компенсации тарифов, считает глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец
У государственного предприятия есть ресурсы для частичной компенсации тарифов, считает глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец
Фото: epravda.com.ua

Государственная компания "Энергоатом" имеет наименьшее бремя компенсации льготных тарифов для населения, которые повысились с июня текущего года, но при этом не выполняет обязательства по компенсации тарифов (ПСО) и таким образом формирует проблему круговых долгов на рынке электроэнергии. Об этом заявил в Facebook глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

"Пока население платит больше за электроэнергию, "Энергоатом" отказывается выполнять ПСО на рынке электроэнергии и формирует круговые долги", – отметил Трохимец.

По его словам, задолженность "Энергоатома" по компенсации льготных тарифов для населения перед государственным "Гарантированным покупателем" составляет 18 млрд грн, компания фактически не проводит платежи с января 2023 года. В этих 18 млрд заложено 14 млрд, которые не получила НЭК "Укрэнерго" в качестве оплаты по тарифу на передачу электроэнергии.

"Как следствие, "Укрэнерго" не оплачивает "Гарпоку" услугу по увеличению доли ВИЭ и на рынке "зеленой" энергетики сейчас шокирующая задолженность – оплата составляет менее 40%, а общая сумма долга за прошлый и этот год составляет 25 млрд грн. Идет четкий курс на банкротство отрасли ВИЭ", – объяснил Трохимец.

По его мнению, у государственного предприятия есть ресурсы для частичной компенсации тарифов.

"На самом деле проблема дефицита средств на рынке электроэнергии критическая. Без внимания НКРЭКУ к тому, как "Энергоатом" выполняет обязательства по ПСО и куда тратит свободные деньги, страну будет ждать волна банкротств и отопительный сезон будет проходить еще труднее, чем в прошлую зиму", – заявил эксперт.

https://www.facebook.com/trokha1982/posts/pfbid05kj5FZAHjXwLmhnXwRcm2gFwmPj6LKaPQawcPetp7MGzH8hyGfGrRNvGdnyLSpvul

Предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию – уровень расчетов упал до 32–33%, сообщал в комментарии "Forbes Україна" глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель.

Теги: энергетика, льготы, тарифы, электроэнергия, Энергоатом, долги, НКРЭКУ, банкротство, деньги, Александр Трохимец, Гарантированный покупатель
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