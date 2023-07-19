Пересмотр тарифов на электричество частично покроет убытки государственных энергокомпаний – нардеп Нагорняк

Сергей Нагорняк: Это необходимый шаг для того, чтобы энергосистема могла хотя бы существовать в том виде, в каком она сегодня существует Фото: slovoidilo.ua

"Дело в том, что повышение тарифа для населения было вынужденным шагом. И власть к этому давно готовилась. Это был необходимый шаг и вынужденный шаг для того, чтобы хотя бы частично покрыть убытки, которые сегодня несут две государственные компании "Укргидроэнерго", "Энергоатом", на которые правительством возложены спецобязательства, так называемые ПСО, которыми они покрывают разницу в тарифе", – сказал нардеп.

Он уточнил, что тариф на электроэнергию для населения убыточен, эти потери были переведены на вышеупомянутые компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" ежегодно несли более 100 млрд грн убытка, финансируя тариф для населения. Нагорняк подчеркнул, что повышение тарифа не сможет покрыть финансирование восстановления украинской энергосистемы после российских атак.

"Поднятие тарифов, конечно, не покроет абсолютно даже приблизительно этих убытков. Но это необходимый шаг для того, чтобы энергосистема могла хотя бы существовать в том виде, в каком она сегодня существует", – заявил Нагорняк.