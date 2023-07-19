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Пересмотр тарифов на электричество частично покроет убытки государственных энергокомпаний – нардеп Нагорняк

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Сергей Нагорняк: Это необходимый шаг для того, чтобы энергосистема могла хотя бы существовать в том виде, в каком она сегодня существует
Сергей Нагорняк: Это необходимый шаг для того, чтобы энергосистема могла хотя бы существовать в том виде, в каком она сегодня существует
Фото: slovoidilo.ua

Из-за финансирования тарифа на электроэнергию для населения государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" получали более 100 млрд грн ущерба в год. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк 13 июля в эфире ICTV.

"Дело в том, что повышение тарифа для населения было вынужденным шагом. И власть к этому давно готовилась. Это был необходимый шаг и вынужденный шаг для того, чтобы хотя бы частично покрыть убытки, которые сегодня несут две государственные компании "Укргидроэнерго", "Энергоатом", на которые правительством возложены спецобязательства, так называемые ПСО, которыми они покрывают разницу в тарифе", – сказал нардеп.

Он уточнил, что тариф на электроэнергию для населения убыточен, эти потери были переведены на вышеупомянутые компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" ежегодно несли более 100 млрд грн убытка, финансируя тариф для населения. Нагорняк подчеркнул, что повышение тарифа не сможет покрыть финансирование восстановления украинской энергосистемы после российских атак.

"Поднятие тарифов, конечно, не покроет абсолютно даже приблизительно этих убытков. Но это необходимый шаг для того, чтобы энергосистема могла хотя бы существовать в том виде, в каком она сегодня существует", – заявил Нагорняк.

Контекст:

30 мая правительство Украины приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.

До этого в Украине действовали тарифы на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потреблявших до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составлял более 250 кВт-час.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что тарифы на электроэнергию до конца года больше не повысятся.

Теги: энергетика, электричество, тарифы, электроэнергия, Энергоатом, убытки, ущерб, финансирование, Укргидроэнерго, энергосистема
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