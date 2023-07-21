Увеличение тарифа на электроэнергию поможет отремонтировать атомную генерацию – экономист

"Конечно, повышение тарифов на электроэнергию – это прежде всего увеличит финансовые возможности для того, чтобы удерживать атомную генерацию", – сказал он.

Кущ отметил, что если из предварительного тарифа на электроэнергию для населения вычесть стоимость транспортировки и распределения, то выходит, что "Энергоатом" реализовывал свою электроэнергию по 12 коп. за 1 кВт.

"Это абсолютно мизерная сумма, которую он получал", – подчеркнул экономист.

Он объяснил, что за эти средства невозможно поддерживать систему безопасности, проводить регламентные работы и увеличивать капитальные инвестиции.

"Поэтому если мы хотим сохранить "Энергоатом" в текущем состоянии, чтобы он мог дальше проводить регламентные и ремонтные работы, необходимо увеличить количество средств, которые "Энергоатом" получает. А это можно сделать, к сожалению, только путем повышения тарифов", – подытожил Кущ.

30 мая Кабинет Министров пересмотрел тариф на электроэнергию для населения. Правительство одобрило повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.