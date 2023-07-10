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Компания с высокими коррупционными рисками годами побеждает в тендерах "Энергоатома" на десятки миллионов гривен – СМИ

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В СБУ подозревали "Спецзащиту" и ООО "Пятая стража Киев" в приобретении оборудования у фирм с признаками фиктивности и передачи неправомерной выгоды служащим ГСЧС и "Энергоатом"
В СБУ подозревали "Спецзащиту" и ООО "Пятая стража Киев" в приобретении оборудования у фирм с признаками фиктивности и передачи неправомерной выгоды служащим ГСЧС и "Энергоатом"
Фото: epravda.com.ua

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" еще в 2020 году пришло к выводу, что дальнейшее сотрудничество с компанией "Спецзащита" имеет высокие риски. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на документ, подписанный тогдашним директором по предотвращению и противодействию коррупции "Энергоатома" Олегом Полищуком.

Полищук пришел к выводу, что дальнейшее сотрудничество со "Спецзащитой" имеет высокие риски, поскольку предприятие фигурирует обвиняемым в ряде уголовных производств. Несмотря на это, как отмечают журналисты, ООО "Инженерно-проектная производственная компания "Спецзащита" остается одним из крупных поставщиков для "Энергоатома". Фирма поставляет оборудование, материалы и работы по пожарной защите. "Спецзащита" заключила с "Энергоатомом" только в 2022 году контрактов на сумму 84 884 943 грн. За первый квартал 2023 года "Энергоатом" получил у "Спецзащиты" услуги на 1 923 180 грн. А в июне 2023 года фирма выигрывает два тендера у структур "Энергоатома" на общую сумму почти 80 млн грн.

По данным издания, фирма фигурировала в ряде уголовных производств. В частности, в одном из них "Спецзащита" обвиняется в завышении цен и конвертации средств в контракте с "Центрэнерго". Также в СБУ подозревали "Спецзащиту" и ООО "Пятая стража Киев" в приобретении оборудования у фирм с признаками фиктивности и передачи неправомерной выгоды служащим ГСЧС и "Энергоатом". В сговоре со "Спецзащитой" подозревали чиновника ГСЧС Валерия Новака. Но ни одно из дел не закончилось реальными наказаниями, пишет "Апостроф".

"Каким образом компания с высокими коррупционными рисками, которая является фигурантом многих уголовных дел и по поводу возможных антиконкурентных действий которой АМКУ инициировал расследование, годами побеждает в тендерах и получает от государства немалые средства?.. И что делать в случае неэффективной работы и взяточничества в правоохранительных органах?" – отмечают журналисты.

Как указывается в расследовании журналистов, избавиться от недобросовестного поставщика заказчику можно, если Антимонопольный комитет привлечет к ответственности такого заказчика за антиконкурентные согласованные действия на торгах Prozorro.

По запросу "Апострофа" в АМКУ сообщили, что сейчас отделение комитета уже рассматривает дело по признакам совершения ООО "ИППК "Спецзащита" и ФЛП Совгиря Р.П. нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

При этом в комитете отметили, что по "Спецзащите" решение может быть принято уже в этом году: "Вынесение вопроса о принятии решения по делу №54/6-23 на рассмотрение органа комитета запланировано на второе полугодие 2023 года".

АМКУ сообщил, что за нарушение закона о защите экономической конкуренции налагаются штрафы, а заказчик может отказать участнику, по решению же суда результаты аукционов могут быть отменены.

Теги: коррупция, АМКУ, тендер, Энергоатом, расследование, законодательство, Prozorro
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