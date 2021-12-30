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"ДТЭК Энерго" в 2021 году вложил в ремонты ТЭС 2,6 млрд грн

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На стадии реализации находятся четыре ремонта блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС
На стадии реализации находятся четыре ремонта блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС
Фото: energo.dtek.com

В 2021 году "ДТЭК Энерго" инвестировала в ремонтную кампанию блоков ТЭС, общестанционного оборудования, зданий и сооружений 2,6 млрд грн, сообщили 30 декабря в пресс-службе компании.

"Это средства, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы теплоэлектростанций, в первую очередь в период отопительного сезона. Энергетики реализовали 29 плановых ремонтов энергоблоков теплоэлектростанций. Соответствующие работы были проведены на блоках Криворожской, Приднепровской, Запорожской, Кураховской, Луганской, Бурштынской, Добротворской и Ладыжинской ТЭС", – сообщили в компании.

На стадии реализации находятся четыре ремонта блоков на Луганской, Ладыжинской, Кураховской и Приднепровской ТЭС.

"Длительное время ТЭС "ДТЭК Энерго" продолжают работать максимальным составом оборудования. В пики погрузки задействованы до 32 блоков компании из всех 43–45 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. "ДТЭК Энерго" продолжает активно вкладывать в ремонтные работы и делает все необходимое, чтобы обеспечить светом и теплом дома украинцев. И это несмотря на то, что долги на балансирующем рынке перед нашими поколениями на сегодняшний день составляют почти 1,1 млрд грн. Это средства, которые могли бы быть направлены на ремонтную кампанию", – заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Теги: энергетика, ДТЭК, ТЭС, ТЭЦ, ремонт
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