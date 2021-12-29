В Англии инициировано уголовное расследование против "Гарантированного покупателя" за остановку выплат компании ДТЭК – письмо адвокатов

По мнению английских юристов, должностные лица совершили ряд действий, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые "Гарантированный покупатель" должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счете, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем, считают адвокаты.
Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года меморандуму о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до конца этого года. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных "Укрэнерго" от выпуска еврооблигаций, о чем проинформировали, в частности, ЕБРР в качестве ключевого инвестора. Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31 декабря.
Как отмечается в письме, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерена обратиться в городскую полицию Лондона, управление финансового контроля Великобритании и управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства. Уже начато частное расследование, чтобы привлечь к уголовной ответственности виновных на территории Великобритании, сообщили юристы.
Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.
По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.
После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.
"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.
Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.