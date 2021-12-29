В Англии инициировано уголовное расследование против "Гарантированного покупателя" за остановку выплат компании ДТЭК – письмо адвокатов

По мнению английских юристов, должностные лица в Украине совершили ряд действий, имеющих признаки преступлений по английскому праву Фото: depositphotos.com

По мнению английских юристов, должностные лица совершили ряд действий, имеющих признаки преступлений по английскому праву. В частности, средства, которые "Гарантированный покупатель" должен перечислить в пользу ДТЭК ВИЭ, но безосновательно удерживает на своем счете, приобрели признаки имущества, приобретенного преступным путем, считают адвокаты.

Адвокаты обращают внимание на то, что по подписанному в июне 2020 года меморандуму о взаимопонимании государство взяло на себя обязанность погасить существующую задолженность перед производителями ВИЭ до конца этого года. Юристы также напоминают о нецелевом использовании средств, привлеченных "Укрэнерго" от выпуска еврооблигаций, о чем проинформировали, в частности, ЕБРР в качестве ключевого инвестора. Адвокаты настаивают на погашении задолженности перед ДТЭК ВИЭ до 31 декабря.

Как отмечается в письме, в противном случае ДТЭК ВИЭ намерена обратиться в городскую полицию Лондона, управление финансового контроля Великобритании и управление по вопросам серьезного мошенничества Великобритании, а также предъявить частное обвинение согласно нормам английского законодательства. Уже начато частное расследование, чтобы привлечь к уголовной ответственности виновных на территории Великобритании, сообщили юристы.