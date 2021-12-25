Руководитель "Гарантированного покупателя" Пилипенко понесет уголовную ответственность, если использует европейские средства не по назначению – адвокат

"Я думаю, что задачи, которые ставят новому руководству сверху, просто не укладываются в юридическую плоскость того, что можно делать. "Гарантированному покупателю" стоит задача принять политическое решение, то есть эти деньги не выплатить конкретному инвестору, но это политическое решение не имеет никакой связи с правом", – сказал юрист.

По его словам, именно из-за политических указаний и возможных последствий по Уголовному кодексу предыдущие руководители уходили с должности, а тех, кто не хотел такие указания выполнять, принудительно увольняли.

"Поэтому уже третий руководитель меняется, а никак не могут они выполнить это политическое решение, потому что опасаются правовых последствий", – пояснил Трохимец.

По его мнению, в отличие от предыдущих, сегодняшний руководитель имеет непосредственное отношение к праву и даже является действующим адвокатом.

"Поэтому он как никто осознает, к чему могут привести его действия или даже бездействие. Потому что невыплата средств – это трактуется как бездействие и может иметь, и я думаю, что и будет иметь соответствующие правовые последствия в виде как минимум убытков государственному предприятию", – сказал Трохимец.

Он отметил, что новый руководитель также должен осознавать, что невыполнение обязательств перед инвестором – это злоупотребление монопольным положением "Гарантированного покупателя", которое заключается в дискриминационном отношении к определенному субъекту, то есть к конкретному производителю "зеленой" энергии.

"А нарушение антимонопольного законодательства наказывается уже другим штрафом – это 10% от оборота предприятия за период – за год. Это уже речь идет о нескольких миллиардах гривен, которые могут быть взысканы в государственный бюджет", – отметил адвокат.