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ДЕНЬГИ

Руководитель "Гарантированного покупателя" Пилипенко понесет уголовную ответственность, если использует европейские средства не по назначению – адвокат

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Невыполнение обязательств перед инвестором это злоупотребление монопольным положением "Гарантированного покупателя", отметил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины
Невыполнение обязательств перед инвестором – это злоупотребление монопольным положением "Гарантированного покупателя", отметил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины
Фото: depositphotos.com

Руководитель государственного "Гарантированного покупателя" Андрей Пилипенко по политическим указаниям может принять противоправное решение об использовании средств, полученных от выпуска "зеленых" еврооблигаций компанией "Укрэнерго" на сумму $825 млн. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

"Я думаю, что задачи, которые ставят новому руководству сверху, просто не укладываются в юридическую плоскость того, что можно делать. "Гарантированному покупателю" стоит задача принять политическое решение, то есть эти деньги не выплатить конкретному инвестору, но это политическое решение не имеет никакой связи с правом", – сказал юрист.

По его словам, именно из-за политических указаний и возможных последствий по Уголовному кодексу предыдущие руководители уходили с должности, а тех, кто не хотел такие указания выполнять, принудительно увольняли.

"Поэтому уже третий руководитель меняется, а никак не могут они выполнить это политическое решение, потому что опасаются правовых последствий", – пояснил Трохимец.

По его мнению, в отличие от предыдущих, сегодняшний руководитель имеет непосредственное отношение к праву и даже является действующим адвокатом.

"Поэтому он как никто осознает, к чему могут привести его действия или даже бездействие. Потому что невыплата средств – это трактуется как бездействие и может иметь, и я думаю, что и будет иметь соответствующие правовые последствия в виде как минимум убытков государственному предприятию", – сказал Трохимец.

Он отметил, что новый руководитель также должен осознавать, что невыполнение обязательств перед инвестором – это злоупотребление монопольным положением "Гарантированного покупателя", которое заключается в дискриминационном отношении к определенному субъекту, то есть к конкретному производителю "зеленой" энергии.

"А нарушение антимонопольного законодательства наказывается уже другим штрафом – это 10% от оборота предприятия за период – за год. Это уже речь идет о нескольких миллиардах гривен, которые могут быть взысканы в государственный бюджет", – отметил адвокат.

Контекст:

Народный депутат от "Батьківщини", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики.

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель", сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Константина Петриковца связано с его "непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка"Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять "незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников".

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации "Обозревателя", вечером 13 ноября Кабмин на уровне "Ощадбанка" заблокировал погашение долгов перед "зелеными" инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП "Гарантированный покупатель" упали котировки еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" и суверенные кредитные показатели государства Украина.

"Обозреватель" писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Теги: Кабинет Министров, коррупция, энергетика, электроэнергия, облигации, долги, деньги, законодательство, еврооблигации, ущерб, адвокат, Гарантированный покупатель
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