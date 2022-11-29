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ДТЭК заплатит в бюджет 1,102 млрд грн за разработку Майоровской площади

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Майоровская площадь должна войти в общую модель разработки газовых месторождений Полтавского региона
Майоровская площадь должна войти в общую модель разработки газовых месторождений Полтавского региона
Фото: ukr.media (архив)

Компания "ДТЭК Нафтогаз" Рината Ахметова заплатит в государственный бюджет 1,1 млрд грн за разработку газового месторождения в Полтавской области – Майоровской площади. Об этом свидетельствует результат аукциона в системе ProZorro.

"Майоровская площадь должна войти в общую модель разработки газовых месторождений Полтавского региона. ДТЭК давно изучала возможность инвестиций в этот участок. В общей сложности они ожидаются на уровне нескольких миллиардов гривен. Успешное развитие месторождений на этом участке значительно укрепит энергетическую независимость Украины", – убеждены в ДТЭК.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что война не остановит инвестиции компании.

"Мы верим в победу нашего государства и продолжаем инвестировать в Украину, несмотря на войну, несмотря на колоссальные разрушения инфраструктуры. Наша задача как страны уже в ближайшие годы быть экспортером газа в Европу. Станьте ключевым поставщиком газа в ЕС и гарантом ее энергетической безопасности", – цитирует его компания в Telegram.

Газовая площадь находится на территории Полтавской области. Она требует детального геологического изучения для подтверждения перспективности и дальнейшего выхода на промышленную разработку. ДТЭК начал инвестировать в добычу газа в 2012 году. За 10 лет компания инвестировала в эту сферу около $500 млн и смогла увеличить добычу более чем в четыре раза.

Теги: газ, инвестиции, аукцион, ДТЭК, Полтавская область, газодобыча, Максим Тимченко
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