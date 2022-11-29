ДТЭК заплатит в бюджет рекордные в истории Украины 1,3 млрд грн – Ассоциация газодобывающих компаний Украины

"Новый абсолютный рекорд по продаже нефтегазовой лицензии. Майоровская площадь была продана за 1,102 млрд грн, что стало абсолютным рекордом в истории нефтегазовых аукционов Украины. Окончательная цена лота выросла в 27 раз (2600%) от стартовой, что в очередной раз демонстрирует эффективность продажи лицензий на электронных торгах. Искренне поздравляю "ДТЭК Нефтегаз" с победой", – сообщил глава Ассоциации.

Еще один участок, Бирковско-Зиньковскую площадь, купил также "ДТЭК Нефтегаз", предложив за лот 211 млн грн.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко заявил, что этот аукцион стал сверхуспешным для Украины.

"Бюджет воюющей страны получит дополнительно 1,3 млрд грн. Это выдающийся успех для Украины. По сути, эти средства в самое ближайшее время пойдут на финансирование наших военных нужд. Но что еще лучше – что, несмотря на войну, частные компании продолжают инвестировать в разработку месторождений и увеличение добычи газа. Это дает основания рассчитывать, что в ближайшие годы Украина достигнет своей цели – отказаться от импорта газа и начать его экспорт в Европу", – прокомментировал он "Обозревателю" итоги торгов.