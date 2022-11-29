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ДТЭК заплатит в бюджет рекордные в истории Украины 1,3 млрд грн – Ассоциация газодобывающих компаний Украины

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ДТЭК купила на аукционе два участка
ДТЭК купила на аукционе два участка
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Государственная служба геологии и недр по итогу открытого аукциона за право разработки двух газовых месторождений в Полтавской области получит от компании ДТЭК рекордные за всю историю Украины 1,32 млрд грн. Об этом сообщил в Facebook глава Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Новый абсолютный рекорд по продаже нефтегазовой лицензии. Майоровская площадь была продана за 1,102 млрд грн, что стало абсолютным рекордом в истории нефтегазовых аукционов Украины. Окончательная цена лота выросла в 27 раз (2600%) от стартовой, что в очередной раз демонстрирует эффективность продажи лицензий на электронных торгах. Искренне поздравляю "ДТЭК Нефтегаз" с победой", – сообщил глава Ассоциации.

Еще один участок, Бирковско-Зиньковскую площадь, купил также "ДТЭК Нефтегаз", предложив за лот 211 млн грн.

https://www.facebook.com/artem.s.petrenko/posts/pfbid0At5mzsBbpww57ue36JdCsi7EMriLFFUh8Cu5WvxkiS7C8ncGCVX9QEMDXJqepJR3l

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко заявил, что этот аукцион стал сверхуспешным для Украины. 

"Бюджет воюющей страны получит дополнительно 1,3 млрд грн. Это выдающийся успех для Украины. По сути, эти средства в самое ближайшее время пойдут на финансирование наших военных нужд. Но что еще лучше – что, несмотря на войну, частные компании продолжают инвестировать в разработку месторождений и увеличение добычи газа. Это дает основания рассчитывать, что в ближайшие годы Украина достигнет своей цели – отказаться от импорта газа и начать его экспорт в Европу", – прокомментировал он "Обозревателю" итоги торгов.

Контекст:

29 ноября на открытых торгах на площадке Prozorro продала право разработки потенциальных газовых месторождений в Полтавской области. Два участка за 1,32 млрд грн купила компания ДТЭК, предложив государству цену в четыре раза выше своих конкурентов. ДТЭК намерен инвестировать в изучение этих участков и поиск месторождений миллиарды гривен для обеспечения энергетической независимости Украины, заявили в компании.

Теги: аукцион, ДТЭК, рекорд, газодобыча, лицензия, Prozorro, цена
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