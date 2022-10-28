Экс-глава Госпогранслужбы Украины стал подозреваемым в деле о злоупотреблении служебным положением – НАБУ

"Сообщили бывшему председателю Государственной пограничной службы Украины, начальнику первого отдельного отдела капитального строительства ГПСУ и директору частной компании-застройщика о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате чего застройщик получил неправомерную выгоду более чем в 10,68 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным следствия, частная компания должна была построить и передать в первом полугодии 2019 года 66 квартир в центре Львова для заселения пограничников и их семей, и в то же время ГПСУ получила в пригороде Львова 53 квартиры общей стоимостью, по результатам экспертизы, на 10,68 млн грн дешевле.

"Несмотря на заключенные договора с ГПСУ, компания-застройщик продала квартиры во Львове, которые фактически должны были отойти пограничникам, посторонним покупателям, поэтому предложила схему "замены" главе ГПСУ, который принял предложение", – объяснили в НАБУ.

Ведомство не указало фамилии подозреваемого экс-главы Госпогранслужбы, однако "Интерфакс-Украина" и "Бабель" со ссылкой на свои источники утверждают, что речь идет о Петре Цигикале, возглавлявшем ГПСУ с июля 2017 года по май 2019 года.