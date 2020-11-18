Эксперт Охрименко обвинил менеджера "Укрзалізниці" Эзугбаю в давлении на бизнес

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает одним из инструментов давления на бизнес снижение вагонной составляющей в тарифе "Укрзалізниці". Автор этой идеи – один из топ-менеджеров компании Ираклий Эзугбая, подчеркнул эксперт.

Одностороннее снижение вагонной составляющей в тарифе на грузоперевозки "Укрзалізницею" является давлением на бизнес, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии "Экономическим новостям".

Автором идеи является один из топ-менеджеров "Укрзалізниці" Ираклий Эзугбая, ее реализация только в октябре привела к убыткам компании на 193 млн грн на зерновых перевозках, писал "Капитал".

"Я в этом вижу очередной инструмент давления на бизнес. Заказчики услуг – им что важно? Цена. И заказчик пойдет к тому, кто предложит наименьшую. Что делать другим перевозчикам (которые уже имели с УЗ долгосрочные контракты по ценам в три раза выше)? Тоже снижать цену. О каком конкурентном рынке мы говорим? Мы потом столкнемся вообще с еще большим простоем вагонов УЗ. Будут расти убытки владельцев вагонов, и продлится уничтожение любой конкурентной среды", – заявил Охрименко.

Он считает, что убытки "Укрзалізниці" будут расти и "осядут доходами в карманах заказчиков уничтожения государственного предприятия".

"А частные перевозчики в это время будут вынуждены платить (в том числе и миллионные штрафные санкции), чтобы иметь возможность перевозить по железной дороге хоть что-то. УЗ [потом] выйдет и скажет: убытки связаны с коронакризисом. Но в результате так называемой дерегуляции тарифа УЗ просто разделит перевозки и перевозчиков на "хороших" и "плохих", уничтожив конкуренцию и рынок", – добавил эксперт.

Эзугбая был главой Грузинских железных дорог в 2005–2012 годах. С осени 2020-го занимает должность директора по коммерческой работе и логистике "Укрзалізниці". В Грузии после увольнения против него открыли уголовное дело по подозрению в хищениях, писало издание "Бизнес Грузия".

"Экономические новости" сообщают, что после прихода в "Укрзалізницю" Эзугбая в одностороннем порядке принял решение о снижении вагонной составляющей тарифа с 1,5–3 тыс. грн в 2019 году до 530 грн в 2020-м.