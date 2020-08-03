Эксперт про обыск в Smart Energy: Здесь явно просматриваются интересы акционера "Укрнафты"

В случае с обысками НАБУ в компании Smart Energy речь не идет о правовом или хозяйственном споре, так как законность получения компанией лицензии на добычу углеводородов рассматривали суды всех инстанций, и Верховный Суд давно поставил точку в данном вопросе, заявил председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

Обыски в офисах компании Smart Energy, которые 30 июля провело Национальное антикоррупционное бюро Украины, связаны с влиянием бизнесмена Игоря Коломойского, заявил в комментарии "Апострофу" председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

Следственные действия детективы НАБУ проводили для выемки документов, которые касались покупки в марте 2020 компании "Аркона Газ-Энергия" британской компанией Regal Petroleum (сейчас Enwell Energy, входит в группу Smart Energy), отмечает издание. По данным журналистов, НАБУ изучает обстоятельства получения компанией лицензии на добычу углеводородов.

"В случае с "Арконой" речь не идет о правовом или хозяйственном споре. Законность получения лицензии компанией рассматривали суды всех инстанций, и Верховный Суд давно поставил точку в данном вопросе. Лицензия получена без каких-либо нарушений. Здесь явно просматриваются интересы акционера "Укрнафты" Игоря Коломойского, – сказал он. – Даже продавили решение в первой инстанции в свою пользу. Хотя мне непонятна позиция суда, которая идет вразрез с ранее вынесенным решением Верховного Суда. Здесь точно нет правовой перспективы. Все это делается для давления на своих политических оппонентов. Коломойский почему-то уверен, что выгодополучателем от продажи компании является команда [пятого президента Украины Петра] Порошенко. А какие у них отношения – знает вся страна. Именно люди Игоря Валерьевича сейчас драйверы всех процессов, которые происходят вокруг "Арконы". Они манипулируют и правоохранителями и судами. Покупатели просто попали между "молотом и наковальней". И до обысков дошло. Хотя не понятно, какая связь между обстоятельствами получения "Арконой" лицензии несколько лет назад и сделкой по покупке компании в марте этого года".

"Апостроф" пишет, что процедура приобретения 100% активов была завершена 24 марта 2020 года, "Аркона Газ-Энергия" владеет специальным разрешением, предусматривающим геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении в Полтавский области. Это разрешение было выдано в мае 2017 сроком на 20 лет и дает право на разработку участка площадью 97 км².