Электронные сервисы для украинских предпринимателей: как не потерять бизнес во время войны

В 2022 году в связи с полномасштабной войной как малый, так и крупный бизнес столкнулись с рядом проблем: одна из них – подписание бумажных документов. Сотрудники были вынуждены переместиться в безопасные места, офисная работа невозможна, теперь быстро и оперативно отправить и получить договор стало сложно. Перед многими встал вопрос: как при таких условиях сохранить "жизнедеятельность" компании без остановки бизнес-процессов?

Статистика от провайдера EDIN по внедрению электронных сервисов

По данным провайдера цифровых решений EDIN, в сервисе за период с февраля по октябрь 2022 года зарегистрировалось 876 предприятий, решивших оцифровать бизнес. Среди них 75% – производители, поставщики, 15% – торговые сети, 10% – другой бизнес. Все большее число компаний начинают внедрять электронные документы и изменять процесс работы с бумагами. Электронный документооборот, как свидетельствует статистика, был оценен во многих компаниях Украины, ведь его внедрение позволяет оптимизировать бизнес-процессы и значительно сэкономить. Главным плюсом ЭДО (электронного документооборота) является то, что подписать документ можно из любой точки мира, главное – иметь интернет.

Інфографіка: edin.ua

Электронные решения для физических лиц

Однако есть сервисы не только для предпринимателей, но и для физических лиц, провайдер EDIN предлагает два безвозмездных сервиса для ФЛП – "еПідпис" и "Вільний". За период с июля по сентябрь 2022 года в сервисе "Вільний" было подписано 2465 документов и зарегистрирован 241 новый пользователь. Это е-сервис, который позволяет вам и вашим партнерам легко подписать любое количество документов бесплатно.

Приложение "еПідпис" понадобится, если вы работаете с сервисами Google: "Диск", "Таблицы", "Документы", – с помощью "еПідпис" прямо с этих сервисов можно бесплатно подписать и отправить документ получателю.

Подытожим: электронный документооборот – это цифровое решение для бизнеса, имеющее множество преимуществ. Большинство украинских компаний уже работают с электронными решениями и давно забыли о бумагах, печати, конвертах и почтовых услугах. Быстро, безопасно и законно согласовывать важные документы можно вместе с электронным провайдером EDIN.

Справка о EDIN

Провайдер электронного документооборота и интегратор информационных решений EDIN предоставляет услуги 140 розничным сетям и 5 тыс. поставщиков Украины. Внедрение сервисов EDIN-провайдера существенно упрощает взаимодействие между бизнес-структурами и объединяет их в единую экосистему для быстрого обмена данными. В портфель продуктов провайдера вошли е-сервисы, полностью закрывающие потребности компаний – от поиска партнеров до предоставления своевременной оплаты услуг.