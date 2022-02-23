Энергетики и чиновники в Одесской области заявили о борьбе с недобросовестными застройщиками

Александр Авдеев: Нередко жители Одессы покупают опасные квадратные метры в так называемых проблемных объектах, без полного пакета разрешительных документов Фото: regionews.ua

Чиновник сообщил, что в одесской агломерации строится больше 200 объектов, из них проблемы возникли у 22, в том числе 10 – в областном центре.

"Нередко жители Одессы покупают опасные квадратные метры в так называемых проблемных объектах, без полного пакета разрешительных документов. А затем возникает немало трудностей, в том числе с электроснабжением. В итоге одесситы выходят на митинги, перекрывают дороги, ибо оказываются в безвыходной ситуации. Потому нужно внедрить механизмы противодействия строительству без полного пакета документов и защитить наших граждан на самом старте строительства", – объяснил Авдеев.

10 проблемных объектов области уже подключили к сетям и перевели квартиры с коммерческого на бытовые тарифы. В качестве примера успешного решения проблемы представитель Госархстройконтроля и ДТЭК привели дом в Одессе на улице Сахарова, 16а.

"Удалось это сделать благодаря переговорам и включению в решение проблемы жителей и горсовета", – отметил генеральный директор "ДТЭК Одесские электросети" Александр Фоменко.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что обеспечение для жилых домов возможности присоединения к сетям по постоянной схеме лежит в сфере ответственности застройщика, а выполнение технических условий – задача заказчика. Они отметили, что обе организации готовы сообщать обо всех выданных разрешительных документах, а также сертификатах готовности и проблемах с техническими условиями по присоединению к сетям. В ГАСК и ДТЭК добавили, что планируют создавать диалоговые площадки, проводить консультации, предлагать варианты, которые позволят подключить дома.