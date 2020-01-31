Энергосообщество порекомендовало Нацкомисии по энергетике не вводить дополнительную плату за передачу электроэнергии при экспорте

Плата за передачу электроэнергии при экспорте противоречит европейскому законодательству, подчеркнул директор секретариата Энергосообщества Янез Копач.

НКРЭКУ начала обсуждать этот вопрос 28 января и планирует продолжить рассмотрение 31 января Фото: zik.ua

Секретариат Энергетического сообщества порекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не вводить для экспортеров электроэнергии дополнительный тариф на ее передачу. Об этом идет речь в письме директора секретариата Энергосообщества Янеза Копача, копия которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В проекте постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Системы передачи" предполагается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии. Изменения в Кодекс системы передачи рассмотрел Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), к которому с аналогичным письмом обратился секретариат Европейского Энергосообщества. АМКУ воздержался от согласования проекта постановления НКРЭКУ, сообщило агентство "РБК-Украина".

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую [с договором ЭС] тарифную схему с поддержкой cекретариата ЭС", – сказано в письме Копача, адресованном главам НКРЭКУ Валерию Тарасюку и АМКУ Юрию Терентьеву.

Как подчеркивает Копач, плата за передачу для экспортеров электроэнергии противоречит европейскому законодательству.

"В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров", – сказано в сообщении "Интерфакс-Украина".

НКРЭКУ рассматривала вопрос о введении дополнительной платы с экспортеров электроэнергии на заседаниях 28 января и 31 января, отложив принятие решения.