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Энергосообщество порекомендовало Нацкомисии по энергетике не вводить дополнительную плату за передачу электроэнергии при экспорте

Плата за передачу электроэнергии при экспорте противоречит европейскому законодательству, подчеркнул директор секретариата Энергосообщества Янез Копач.

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НКРЭКУ начала обсуждать этот вопрос 28 января и планирует продолжить рассмотрение 31 января
НКРЭКУ начала обсуждать этот вопрос 28 января и планирует продолжить рассмотрение 31 января
Фото: zik.ua

Секретариат Энергетического сообщества порекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не вводить для экспортеров электроэнергии дополнительный тариф на ее передачу. Об этом идет речь в письме директора секретариата Энергосообщества Янеза Копача, копия которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В проекте постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Кодекс Системы передачи" предполагается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого исполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии. Изменения в Кодекс системы передачи рассмотрел Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), к которому с аналогичным письмом обратился секретариат Европейского Энергосообщества. АМКУ воздержался от согласования проекта постановления НКРЭКУ, сообщило агентство "РБК-Украина".

"Во избежание нарушения договора об Энергетическом сообществе мы настоятельно рекомендуем НКРЭКУ не принимать проект изменений в Кодекс системы передачи в предложенной редакции, а разработать совместимую [с договором ЭС] тарифную схему с поддержкой cекретариата ЭС", – сказано в письме Копача, адресованном главам НКРЭКУ Валерию Тарасюку и АМКУ Юрию Терентьеву.

Как подчеркивает Копач, плата за передачу для экспортеров электроэнергии  противоречит европейскому законодательству.

"В частности, речь идет о ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе и решении Европейского суда от 6 декабря 2018 года по делу №C-305/17 FENS, который назвал нарушением введение Словакией подобного тарифа на передачу для экспортеров", – сказано в сообщении "Интерфакс-Украина".

НКРЭКУ рассматривала вопрос о введении дополнительной платы с экспортеров электроэнергии на заседаниях 28 января и 31 января, отложив принятие решения.

Теги: энергетика, Укрэнерго, АМКУ, электроэнергия, Антимонопольный комитет, НКРЭКУ, Юрий Терентьев, Янез Копач, Валерий Тарасюк
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