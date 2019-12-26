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Семь сельсоветов угледобывающих районов Украины призвали Зеленского запретить импорт электроэнергии из России

Местные общины обвиняют нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, по инициативе которого в законодательстве остались правки, открывающие импорт электроэнергии из России, в сознательном уничтожении угледобывающих и энергогенерирующих предприятий Украины. Последним по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому обратился Троицкий сельсовет Днепропетровской области.

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С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России в Украину
С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России в Украину
Фото: pixabay.com

Троицкий сельсовет Днепропетровской области обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить импорт электроэнергии из России, который стал возможен из-за поправки, внесенной в законодательство нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом, сообщают "Факты" 26 декабря.

По данным издания, этот сельсовет стал седьмым обратившимся по этому поводу к президенту, до этого такие открытые письма отправили депутаты Кураховского, Мироновского, Мирноградского (Донецкая область), Нововолынского (Волынская область), Сокальского, Червоноградского (Львовская) сельских советов. Они просят Зеленского не допустить прекращения работы угледобывающих предприятий – основного источника наполнения местного бюджета.

"С 1 октября 2019 года начался импорт электроэнергии из страны-агрессора – России, который в ноябре увеличился в три раза по сравнению с октябрем и достиг 15% украинского рынка. В результате этого начали останавливаться украинские ТЭС и шахты, – говорится в обращении, подписанном сельским головой Троицкого Олегом Чуприной. – Глава комитета Герус собственными руками запустил убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку чем больше украинской электроэнергии было замещено импортом, тем больше стало возможностей для давления на нашу страну".

Среди требований местных депутатов – запрет импорта электроэнергии из России на все сегменты рынка и ветирование закона, который оставляет преференции для реэкспорта российских энергоресурсов через Беларусь.

Импорт электроэнергии из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие поправки, внесенной Герусом в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". С 1 октября начался коммерческий импорт электроэнергии из России. 

4 декабря парламент принял еще один законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Издание "Главком" отмечает, что поправка Геруса к этому документу сохраняет возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт из Беларуси. Зеленский подписал закон 24 декабря.

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", призванное противостоять энергетическому шантажу со стороны РФ, а также для противодействия тем парламентариям, которые работают против интересов Украины.

В ноябре среднесуточный объем импорта российского тока увеличился почти втрое по сравнению с октябрем, импортированная из РФ электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% рынка Украины, заявил в своем блоге на сайте LIGA.net политолог Петр Олещук.

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков, предупредили в Федерации работодателей ТЭК. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо федерации президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ писало издание Depo.

Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, лишил "Энергоатом" 100 млн грн, сообщил 19 декабря член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Теги: Россия, энергетика, импорт, электроэнергия, Владимир Зеленский, Андрей Герус
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