ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Фельдман: Сегодняшняя сессия Харьковского горсовета "похоронила" все надежды на перезагрузку

В Харькове власть требует от бизнеса 50% от всего, что приносит прибыль и многие вынуждены согласиться с этим, заявил почетный президент концерна АВЭК, одним из проектов которого является торговый центр "Барабашово", Александр Фельдман.

Александр Фельдман: Желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут
Александр Фельдман: Желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут
Фото: Александр Фельдман / Facebook

Надежды на обновление отношений между бизнесом и городской властью в Харькове после выборов не оправдались, заявил в колонке на своем сайте народный депутат, почетный президент концерна АВЭК, одним из проектов которого является торговый центр "Барабашово", Александр Фельдман.

"К сожалению, сегодняшняя сессия городского совета "похоронила" все надежды на перезагрузку и наглядно продемонстрировала, что желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут. Да и "фильтр" для попадания в разряд угодных стал более циничным и откровенно наглым. Фактически, сегодня в Харькове работает незамысловатая формула "сотрудничества" – отдайте 50% со всего, что приносит прибыль". Многие вынуждены согласиться с этой дикой моделью, поступившись честью и элементарным достоинством. Принять тот факт, что городом сегодня фактически управляют полукриминальные киевские кланы посредством марионеток, ручных несамостоятельных чиновников. Многие, но не все", – написал политик.

Он добавил, что не готов мириться с фактическим возвратом бандитских 90-х в Харьков, и не согласится с тем, что независимый самодостаточный город будет "на внешнем управлении".

"Вопрос не в том, что у концерна АВЭК или ТЦ "Барабашово" что-то забирают, не продлевают, не разрешают, пытаются "поставить на колени" десятки тысяч предпринимателей. Главный вопрос, на который должен быть ответ у каждого, заключается в том, кто в городе хозяин – харьковчане или полукриминальные кланы, которые управляют городом через своего вассала. От ответа на этот вопрос зависит, на что должны идти деньги городского бюджета – на очередное убыточное коммунальное предприятие, на котором заработает горстка приближенных, или на закупку инсулина или вакцины, которые спасут жизнь харьковчанам", – заявил Фельдман.

По его словам, действия нынешнего секретаря горсовета и исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова отпугивают инвесторов.  

"И харьковский бизнес, который не желает принимать уродливые правила игры, уже начинает уходить из города, спасаясь от этого кошмара смотрящих, от "тереховых" с их кукловодами, от ужаса "журчащих", "урчащих", вернувшихся бандитских 90-х. Вместо того, чтобы привлекать в город деньги через честную уплату налогов, Харьков теряет налогоплательщиков. В итоге недополучает социальная сфера, медицина, образование. Не скрою, такой вариант рассматривает и концерн АВЭК – перейти под налоговую юрисдикцию Киева. Уйти из Харькова, чтобы вернуться, как только в городе победит здравый смысл. И мы сделаем все возможное, чтобы максимально приблизить эту победу. Мы – не одни, у нас, к счастью, много единомышленников, которые устали от беспредела, полной безответственности и пустых деклараций", – подчеркнул нардеп.

Фельдман заявил, что Терехова нужно переживать не о "Барабашова", а о том, что в Харькове заложены не только парки и дворцы спорта, но и мало здание горсовета, и городу грозит банкротство.

А город за всего несколько месяцев его руководства уверенно сползает в разруху. И это видно сегодня каждому. А к осени станет очевидным всем. Время все расставит по своим местам. Жаль, но сегодняшняя сессия продемонстрировала, что у представителей партии "Слуга народа", которые так ратовали за перезагрузку власти и борьбу с коррупцией, и депутатов "Европейской солидарности", призывающих к цивилизованным европейским правилам и стандартам экономики, уважению прав и свобод предпринимателей, слова расходятся с делом: сегодня они проголосовали за рейдерство и поддержали беззаконие", – подытожил он.

Теги: Харьков, коррупция, горсовет, торговый центр, Александр Фельдман, Барабашово
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
Джамала анонсировала премьеру двух альбомов и трека
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Это просто непередаваемые ощущения". Беременная жена Павлика показала свою новую машину
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
"Пошловато". Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
Мика Ньютон: Мне предложили уехать в Россию, где я была очень популярной. Но я отказалась
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
"Папа не говорит уже 12 лет". Волочкова показала 74-летнего отца
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
Фреймут: Я Оля, а не солнышко, мася или бубочка
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Спасибо, моя госпожа, за такой подарок". Усик показал жену и 11-летнюю дочь
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
"Я презираю бедность". Артемий Егоров рассказал, как выживал, когда пять лет работал артистом театра, не получая за это денег
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США
Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку
Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку
"Грудью кормишь?", "Не стыдно?" В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки
"Грудью кормишь?", "Не стыдно?" В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки
Седокова в "голом" боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца
Седокова в "голом" боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца
"Рыжеволосая бестия", "Очень идет". Полякова похвасталась преображением 15-летней дочери
"Рыжеволосая бестия", "Очень идет". Полякова похвасталась преображением 15-летней дочери
"Не кормят их там, что ли?". Экс-жена Павлика рассказала, каким ей во сне является покойный сын
"Не кормят их там, что ли?". Экс-жена Павлика рассказала, каким ей во сне является покойный сын
Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом
Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Вот и наступил трагический момент в моей жизни". Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
"Без купальника нельзя?", "Надо было без белья", "Мерзко". Собчак со спущенными плавками в День российской армии разозлила подписчиков
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак отдыхает с новой возлюбленной в Буковеле
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS