Фельдман: Сегодняшняя сессия Харьковского горсовета "похоронила" все надежды на перезагрузку

В Харькове власть требует от бизнеса 50% от всего, что приносит прибыль и многие вынуждены согласиться с этим, заявил почетный президент концерна АВЭК, одним из проектов которого является торговый центр "Барабашово", Александр Фельдман.

Надежды на обновление отношений между бизнесом и городской властью в Харькове после выборов не оправдались, заявил в колонке на своем сайте народный депутат, почетный президент концерна АВЭК, одним из проектов которого является торговый центр "Барабашово", Александр Фельдман.

"К сожалению, сегодняшняя сессия городского совета "похоронила" все надежды на перезагрузку и наглядно продемонстрировала, что желание "ставить бизнес раком" никуда не делось, а только усилилось, аппетиты растут. Да и "фильтр" для попадания в разряд угодных стал более циничным и откровенно наглым. Фактически, сегодня в Харькове работает незамысловатая формула "сотрудничества" – отдайте 50% со всего, что приносит прибыль". Многие вынуждены согласиться с этой дикой моделью, поступившись честью и элементарным достоинством. Принять тот факт, что городом сегодня фактически управляют полукриминальные киевские кланы посредством марионеток, ручных несамостоятельных чиновников. Многие, но не все", – написал политик.

Он добавил, что не готов мириться с фактическим возвратом бандитских 90-х в Харьков, и не согласится с тем, что независимый самодостаточный город будет "на внешнем управлении".

"Вопрос не в том, что у концерна АВЭК или ТЦ "Барабашово" что-то забирают, не продлевают, не разрешают, пытаются "поставить на колени" десятки тысяч предпринимателей. Главный вопрос, на который должен быть ответ у каждого, заключается в том, кто в городе хозяин – харьковчане или полукриминальные кланы, которые управляют городом через своего вассала. От ответа на этот вопрос зависит, на что должны идти деньги городского бюджета – на очередное убыточное коммунальное предприятие, на котором заработает горстка приближенных, или на закупку инсулина или вакцины, которые спасут жизнь харьковчанам", – заявил Фельдман.

По его словам, действия нынешнего секретаря горсовета и исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова отпугивают инвесторов.

"И харьковский бизнес, который не желает принимать уродливые правила игры, уже начинает уходить из города, спасаясь от этого кошмара смотрящих, от "тереховых" с их кукловодами, от ужаса "журчащих", "урчащих", вернувшихся бандитских 90-х. Вместо того, чтобы привлекать в город деньги через честную уплату налогов, Харьков теряет налогоплательщиков. В итоге недополучает социальная сфера, медицина, образование. Не скрою, такой вариант рассматривает и концерн АВЭК – перейти под налоговую юрисдикцию Киева. Уйти из Харькова, чтобы вернуться, как только в городе победит здравый смысл. И мы сделаем все возможное, чтобы максимально приблизить эту победу. Мы – не одни, у нас, к счастью, много единомышленников, которые устали от беспредела, полной безответственности и пустых деклараций", – подчеркнул нардеп.

Фельдман заявил, что Терехова нужно переживать не о "Барабашова", а о том, что в Харькове заложены не только парки и дворцы спорта, но и мало здание горсовета, и городу грозит банкротство.

А город за всего несколько месяцев его руководства уверенно сползает в разруху. И это видно сегодня каждому. А к осени станет очевидным всем. Время все расставит по своим местам. Жаль, но сегодняшняя сессия продемонстрировала, что у представителей партии "Слуга народа", которые так ратовали за перезагрузку власти и борьбу с коррупцией, и депутатов "Европейской солидарности", призывающих к цивилизованным европейским правилам и стандартам экономики, уважению прав и свобод предпринимателей, слова расходятся с делом: сегодня они проголосовали за рейдерство и поддержали беззаконие", – подытожил он.