Добкин заявил, что выступает против рейдерского захвата "Барабашово"

Бывший городской голова Харькова и экс-нардеп Михаил Добкин изучил с юристами проекты решений Харьковского горсовета и пришел к выводу, что готовится рейдерский захват торгового центра "Барабашово".

Михаил Добкин: Обращаюсь к городским депутатам. Вы внимательно изучите документы, хорошо все взвесьте, подумайте о тех, кто там работает, и не дайте завести себя в обман Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Харькове горсовет готовит рейдерский захват торгового центра "Барабашово", заявил 23 февраля экс-мэр города и бывший народный депутат Михаил Добкин в своем Telegram.

"Разбирая с юристами повестку дня предстоящей сессии Харьковского горсовета, я наткнулся на интересные проекты решений. Детально изучив, что предлагают принять депутатам в разделе земельных вопросов, пришел к выводу, что готовится рейдерский захват ТЦ "Барабашово", – написал политик.

Он добавил, что, если это подтвердится, без работы и средств к существованию могут остаться несколько десятков тысяч харьковских семей.

"Обращаюсь к городским депутатам. Вы внимательно изучите документы, хорошо все взвесьте, подумайте о тех, кто там работает, и не дайте завести себя в обман. Над вами временные люди. Их с Харьковом мало что связывает. У них даже жилья в городе нет. Потом извиняться будет поздно", – подчеркнул Добкин.

В мае 2020 года тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о планах построить дорогу через территорию рынка "Барабашово", из-за которой, как заявляли предприниматели, будут демонтированы около 2 тыс. торговых мест и новый торговый объект вдоль дороги. Предприниматели начали акцию протеста против этого строительства.

Во время визита в Харьков президента Украины Владимира Зеленского в сентябре прошлого года бизнесмены вручили ему материалы о незаконности строительства дороги через "Барабашово".