Предприниматели "Барабашово" передали Зеленскому в Харькове материалы на Кернеса

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Харьков 2 сентября бизнесмены торгового центра "Барабашово" заявили ему, что необходимо провести полный аудит деятельности Харьковского городского совета и городского головы Геннадия Кернеса.

2 сентября харьковские предприниматели вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому материалы о незаконном строительстве дороги через "Барабашово", пишет "Depo.Харьков".

Несколько десятков бизнесменов встретили Зеленского на центральной улице города – Сумской, на входе в Центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес".

Они принесли плакаты: "Господин президент, прекратите беспредел!", "Малый бизнес – глас народа", "Господин президент, услышьте харьковчан", "Услышьте малый бизнес" и флаги с надписью "Стоп дорога". Активисты передали президенту материалы, которые, по их словам, подтверждают произвол городских властей, бездействие полиции и рейдерство городских чиновников. По информации журналистов, глава государства пообещал разобраться с ситуацией.

Предприниматели обвинили городского голову Геннадия Кернеса в пренебрежении нормами предвыборной агитации, коррупции и влиянии на полицию для остановки уголовных производств. Они подчеркнули, что планы мэра по строительству дороги будет означать потерю десятков тысяч рабочих мест, подрядчик по этому проекту не имеет лицензии и разрешения на работы, отсутствуют технико-экономическое обоснование и технико-экономический расчет, а исключение из генплана многоуровневой развязки на окончаниях планируемой магистрали приведет к транспортному коллапсу.

Бизнесмены "Барабашово" потребовали провести полный аудит деятельности Харьковского городского совета и Кернеса лично и дать оценку правоохранителям, которые не замечают нарушений и "крышуют силовые акции мэрии по рейдерскому захвату торгового центра "Барабашово".

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В мае 2020 года мэр Харькова опубликовал обращение, в котором рассказал о планах построить дорогу через территорию рынка "Барабашово", из-за которой, как отмечают предприниматели, будут демонтированы около 2 тыс. торговых мест и новый торговый объект вдоль дороги. Предприниматели начали акцию протеста против этого строительства.