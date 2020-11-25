Фермеры из Луганской области пожаловались Зеленскому на рейдерство

Две агрокомпании утверждают, что заключили договоры с филиалами ГП "Конярство Украины" и эти соглашения никто не ставил под сомнение до тех пор, пока не созрел урожай.

Два сельскохозяйственных предприятия из Луганской области – "Криничное" и "Диброва" – написали письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых заявили о рейдерском захвате их урожая. Обращения подписали директора компаний Махач и Хабиб Батырсултановы, пишет издание Hubs.

Они утверждают, что заключили договоры с филиалами ГП "Конярство Украины" осенью 2019-го и весной 2020 года и эти соглашения никто не ставил под сомнение, пока не созрел урожай. Фермеры начали платить за землю сразу после заключения договоров и уже перечислили 10 млн грн.

"С лета жизнь фермеров превратилась в кошмар. Против компаний начали одно за другим возбуждать надуманные уголовные дела. Урожай незаконно арестовали и начали силой забирать у законных владельцев. Незаконность арестов неоднократно подтверждали суды, но, вопреки этому, рейдерский захват продолжается. Полиция вместо того, чтобы прекратить беспредел, сама активно отжимает урожай у законных владельцев", – заявил адвокат подписантов Сергей Жердев.

Он рассказал, что урожай увозят за сотни километров, не взвешивая, и воруют по дороге, каждый день забирают по четыре фуры зерна. В итоге убытки составляют около 1 млн грн в день. Юрист считает, что к рейдерству причастно руководство Главного следственного управления Национальной полиции Украины и Луганского главного управления Нацполиции, он утверждает, что по факту их действий уже открыт ряд уголовных производств. Жердев добавил, что рейдерство перешло "в активную фазу" после назначения директором ГП "Конярство Украины" Евгения Веретюка.

"Внимание СБУ неоднократно обращалось на то, что директор ГП "Конярство Украины" – активный деятель так называемой "ДНР". В Макеевке есть завод "Металлист". Оттуда в январе 2015-го боевики обстреливали украинские войска в Дебальцевском котле, в 2016-м Евгений Веретюк торжественно открывал отремонтированный после обстрелов "Металлист" и гордо заявлял, что производит "востребованные в "республике" трубы". А летом 2020 года Евгения Веретюка министр экономики Игорь Петрашко назначил директором ГП "Конярство Украины". Надеемся, что обращение к Президенту поможет Владимиру Зеленскому раскрыть глаза на рейдерство, которое прикрывают "слуги народа" в погонах", – заявил он.

Hubs отмечает, что Веретюк вместе с соратником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко Александром Тимофеевым появились в сюжете сепаратистского телеканала об открытии этого завода.

"Местные активисты и представители ФХ "Криничное" и ООО "Диброва" хотели попасть на встречу с Владимиром Зеленским, который в октябре 2020 года приезжал инспектировать "Большое строительство" на Луганщине. Но местная полиция без оснований удерживала более 20 человек в течение всего визита Зеленского в Луганскую область, не давая им рассказать президенту правду про рейдерский захват урожая луганских фермеров. Их отпустили, только когда президент уехал", – рассказал Жердев.