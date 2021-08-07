Fitch улучшил прогноз рейтинга "B"для Украины до позитивного

Прогноз улучшен со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне "B".

"Кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом, и мы ожидаем, что в 2021 году соотношение государственного долга к ВВП упадет из-за превышения показателей бюджета и восстановления ВВП", – говорится в сообщении.

В агентстве указали, что золотовалютные резервы Украины выросли и страна сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию, "несмотря на неравномерный прогресс в отношении резервных соглашений МВФ".

"Произошла консолидация надежных рамок политики, подкрепленная гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического и экономического кризиса периода 2014–2015 годов", – отметили в Fitch.

Агентство прогнозирует, что дефицит госбюджета в 2021 году снизится до 4% ВВП, а в 2022-м – до 3,2% ВВП.