Fitch улучшил прогноз рейтинга "B"для Украины до позитивного

Прогноз улучшен со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне "B".
"Кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом, и мы ожидаем, что в 2021 году соотношение государственного долга к ВВП упадет из-за превышения показателей бюджета и восстановления ВВП", – говорится в сообщении.
В агентстве указали, что золотовалютные резервы Украины выросли и страна сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию, "несмотря на неравномерный прогресс в отношении резервных соглашений МВФ".
"Произошла консолидация надежных рамок политики, подкрепленная гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического и экономического кризиса периода 2014–2015 годов", – отметили в Fitch.
Агентство прогнозирует, что дефицит госбюджета в 2021 году снизится до 4% ВВП, а в 2022-м – до 3,2% ВВП.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.
В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
В то же время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году, такой же показатель роста ожидается и в 2022 году.