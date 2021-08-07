ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Fitch улучшил прогноз рейтинга "B"для Украины до позитивного

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Агентство улучшило прогноз Украины
Агентство улучшило прогноз Украины
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины. Об этом сообщается на сайте агентства 6 августа.

Прогноз улучшен со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне "B".

"Кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом, и мы ожидаем, что в 2021 году соотношение государственного долга к ВВП упадет из-за превышения показателей бюджета и восстановления ВВП", – говорится в сообщении.

В агентстве указали, что золотовалютные резервы Украины выросли и страна сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию, "несмотря на неравномерный прогресс в отношении резервных соглашений МВФ".

"Произошла консолидация надежных рамок политики, подкрепленная гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического и экономического кризиса периода 2014–2015 годов", – отметили в Fitch.

Агентство прогнозирует, что дефицит госбюджета в 2021 году снизится до 4% ВВП, а в 2022-м – до 3,2% ВВП.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

В то же время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году, такой же показатель роста ожидается и в 2022 году.

Теги: Украина, экономика, Fitch
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
Баклажаны болоньезе, или баклажаны с томатно-мясной начинкой. Необычный рецепт сытного блюда
"Лидия Петровна красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
"Лидия Петровна – красотка", "Ваши ножки – огонь". Мать Каменских на отдыхе в Хорватии засветила стройные ноги в мини-шортах
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
  "Как можно допустить, чтобы канал, созданный Кузьмой, был заблокирован из-за рейдерства?" Мать Кузьмы заявила, что у семьи хотят украсть права на его песни
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Горжусь миссис Монфис". Французский теннисист Монфис похвастался олимпийской медалью жены – украинской теннисистки Свитолиной
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"Два года назад сбылась моя мечта". Loboda рассказала, что приобрела недвижимость в Европе по соседству с русскими
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
6 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
"Секс-бомба", "Огонь". Maruv исполнила секси-танец на сцене
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS