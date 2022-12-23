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Фонд гарантирования вкладов продолжил программу реструктуризации ипотечных кредитов на период войны

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Во время войны реструктуризация продолжается
Во время войны реструктуризация продолжается
Фото: freepik.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 2018 года реструктуризировал более 800 ипотечных кредитов физических лиц в ликвидируемых банках. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай, пишет УНИАН.

В предыдущий кризис, когда с рынка ушло около сотни банков, уровень неработающих кредитов в банках достигал 95%, заявила Билай. Сейчас заемщики стали более добросовестными и уровень реструктуризации в отдельных банках достигает 70%.

"Кредитная дисциплина стала главным положительным следствием этого кризиса, – отметила она. – Прежний тренд "долги отдают только трусы" изменился, и теперь быть добросовестным заемщиком не стыдно, а почетно".

Во время войны реструктуризация кредитов в неплатежеспособных банках продолжается, однако для заемщиков, из-за военной агрессии оставшихся без квартир, приобретенных в кредит, есть исключение. Принятый Верховной Радой в начале декабря проект закона предусматривает возможность на период действия военного положения и 90 дней после приостановки оплаты кредита.

"Решение о выводе банка с рынка не означает, что долги по предоставленным этим банком кредитам будут списаны, – пояснила Билай. – Это не просто вопрос морали – Фонд должен рассчитаться с вкладчиками и кредиторами банка".

Ресурсы для этих расчетов – поступления от продаж и управления активами банка, около 80% из которых – кредиты.

Контекст:

С помощью реструктуризации заемщик, не имеющий достаточных доходов по обслуживанию кредита, может отсрочить его погашение, снизить процентную ставку до 0,01% годовых и платить кредит по более комфортному графику.

Особое преимущество – очередность платежей, отмечают в ФГВФЛ. Благодаря погашению в первую очередь текущих процентов и комиссий, во вторую – "тела" кредита и только в последнюю очередь – просроченных и комиссионных процентов, можно скорее сократить долг.

Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение трех лет ликвидации банка. Остаток задолженности по реструктуризированным кредитам Фонд продает в последнюю очередь, и после продажи условия сделки не изменяются.

Теги: доходы, Фонд гарантирования вкладов, долги, кредиты, активы, вкладчики
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