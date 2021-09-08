Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но наши сограждане очень любят прибедняться

По словам Фурсы, на рост зарплат в Украине сильно повлиял безвизовый режим с Евросоюзом Фото: Sergey Fursa / Facebook

"Я считаю, что сегодня украинцы живут лучше, чем за всю историю. Но при этом наша стандартная проблема заключается в том, что наши сограждане очень любят прибедняться. Возможно, это связано с раскулачиванием, Голодомором и другими историческими событиями. Тем не менее факты налицо: зарплаты растут. Да, у кого-то – меньше, у кого-то – больше, но средние цифры идут вверх. Не исключено, что при росте средних зарплат у кого-то заработки и падают, но это проблемы этих конкретных людей", – сказал Фурса.

По его словам, на рост зарплат в Украине сильно повлиял безвизовый режим с Евросоюзом.

"После открытия границ украинские работодатели оказались вынуждены конкурировать с польскими, что привело к росту доходов. А рост минимальных зарплат подтянул вверх доходы бюджетного сектора", – подчеркнул Фурса.