ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю главы правления "Евробанка"

По данным следствия, должностные лица банка заключали поддельные договора купли-продажи ценных бумаг, кредитных и ипотечных договоров, договоров удовлетворения требований ипотекодержателя с подконтрольными фиктивными предприятиями.
Для предоставления фиктивным договорам вида законной деятельности, среди прочего, использовались в качестве залога земельные участки и офисные помещения, стоимость которых умышленно завышалась более чем в семь раз. Таким образом злоумышленники присвоили более 420 млн гривен.
"Одному из руководителей "Евробанка" сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Устанавливается причастность других работников банка к совершению преступлений", — говорится в сообщении ГБР.
Для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество, приобретенное на похищенные деньги. В их числе доли в уставных капиталах четырех юридических лиц, 130 автомобилей, в том числе премиум-класса, 98 объектов недвижимости (квартиры, земельные участки, офисные помещения).
"Евробанк" был основан в 2005 году. 17 июня 2016 года Национальный банк отнес банк к категории неплатежеспособных, а 17 августа того же года началась процедура его ликвидации.
Это случилось после того, как выяснилось, что банк занимался дроблением депозитов. Он переводил средства с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривен, чтобы потом их можно было получить от Фонда гарантирования вкладов.
На момент банкротства "Евробанк" входил в 50 крупнейших банков Украины по размеру активов.