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ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю главы правления "Евробанка"

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Одного из руководителей "Евробанка" подозревают в крупном хищении
Одного из руководителей "Евробанка" подозревают в крупном хищении
Фото: pixabay.com

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении одному из бывших заместителей председателя правления ПАО КБ "Евробанк" в причастности к хищению 420 млн гривен. Об этом сообщается на сайте ГБР 25 августа.

По данным следствия, должностные лица банка заключали поддельные договора купли-продажи ценных бумаг, кредитных и ипотечных договоров, договоров удовлетворения требований ипотекодержателя с подконтрольными фиктивными предприятиями.

Для предоставления фиктивным договорам вида законной деятельности, среди прочего, использовались в качестве залога земельные участки и офисные помещения, стоимость которых умышленно завышалась более чем в семь раз. Таким образом злоумышленники присвоили более 420 млн гривен.

"Одному из руководителей "Евробанка" сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Устанавливается причастность других работников банка к совершению преступлений", — говорится в сообщении ГБР.

Для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество, приобретенное на похищенные деньги. В их числе доли в уставных капиталах четырех юридических лиц, 130 автомобилей, в том числе премиум-класса, 98 объектов недвижимости (квартиры, земельные участки, офисные помещения).

Контекст:

"Евробанк" был основан в 2005 году. 17 июня 2016 года Национальный банк отнес банк к категории неплатежеспособных, а 17 августа того же года началась процедура его ликвидации.

Это случилось после того, как выяснилось, что банк занимался дроблением депозитов. Он переводил средства с текущих счетов юридических лиц на счета физических лиц в объеме до 200 тысяч гривен, чтобы потом их можно было получить от Фонда гарантирования вкладов.

На момент банкротства "Евробанк" входил в 50 крупнейших банков Украины по размеру активов.

Теги: Украина, банки, подозрение, хищение, ГБР
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