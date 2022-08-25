ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю главы правления "Евробанка"

Одного из руководителей "Евробанка" подозревают в крупном хищении Фото: pixabay.com

По данным следствия, должностные лица банка заключали поддельные договора купли-продажи ценных бумаг, кредитных и ипотечных договоров, договоров удовлетворения требований ипотекодержателя с подконтрольными фиктивными предприятиями.

Для предоставления фиктивным договорам вида законной деятельности, среди прочего, использовались в качестве залога земельные участки и офисные помещения, стоимость которых умышленно завышалась более чем в семь раз. Таким образом злоумышленники присвоили более 420 млн гривен.

"Одному из руководителей "Евробанка" сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Устанавливается причастность других работников банка к совершению преступлений", — говорится в сообщении ГБР.

Для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество, приобретенное на похищенные деньги. В их числе доли в уставных капиталах четырех юридических лиц, 130 автомобилей, в том числе премиум-класса, 98 объектов недвижимости (квартиры, земельные участки, офисные помещения).