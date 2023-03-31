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Германия рассматривает возможность модернизации украинской ГТС – Минэнерго

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Галущенко в Германии обсуждал проекты, связанные с Украиной
Галущенко в Германии обсуждал проекты, связанные с Украиной
Фото: mev.gov.ua

Германия может заняться проектами по модернизации украинской газотранспортной системы. Об этом шла речь во время встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с государственным секретарем офиса федерального канцлера Германии Йоргом Куксом в Берлине. Об этом сообщает Миэнерго 31 марта.

В министерстве отметили, что есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода.

"Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых – возможную модернизацию украинской ГТС", – говорится в сообщении.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы. 

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины.

В Украине планировали создать трубопровод для водорода Украина – ЕС. "Оператор ГТС Украины" объявлял о планах создания совместного с Чехией, Германией и Словакией водородного коридора.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Германия, ГТС, Министерство энергетики, Герман Галущенко, водород
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