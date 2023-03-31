Германия рассматривает возможность модернизации украинской ГТС – Минэнерго

В министерстве отметили, что есть огромный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере производства и транспортировки водорода.

"Германия рассматривает соответствующие проекты, среди которых – возможную модернизацию украинской ГТС", – говорится в сообщении.

Контекст:

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы и учредила Европейский альянс чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance), в состав которого вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк и ведущие энергетические и промышленные компании Европы.

К водородному альянсу ЕС присоединился ряд украинских компаний, в том числе НАЭК "Энергоатом" и ООО "Оператор ГТС Украины".

Благодаря потенциалу в производстве и транспортировке водорода Украина названа приоритетным партнером ЕС в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок, сообщал министр иностранных дел Украины.

В Украине планировали создать трубопровод для водорода Украина – ЕС. "Оператор ГТС Украины" объявлял о планах создания совместного с Чехией, Германией и Словакией водородного коридора.