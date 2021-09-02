Гетманцев: Парламент работает над внедрением в Украине института Cooperative Compliance, который даст возможность избежать налоговых проверок

Гетманцев: Этот механизм предполагает определенный уровень доверия между налогоплательщиком и налоговой и успешно работает в странах Европы Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Он отметил, что украинские парламентарии планируют совершенствовать налоговое законодательство.

"Мы работаем над внедрением в Украине института Cooperative Compliance – системы норм, которые по желанию налогоплательщика дают возможность в обмен на раскрытие своих показателей отчетности избежать практически полностью налоговых проверок", – сказал нардеп.

По его словам, в рамках такой системы отношений налогоплательщик и налоговая открыты друг для друга, совместно составляют налоговую отчетность. Налоговый контроль сводится к предварительному контролю, освобождая налогоплательщика от ответственности даже в случае ошибки.

"Этот механизм предполагает определенный уровень доверия между налогоплательщиком и налоговой и успешно работает в странах Европы и даже в России", – заявил Гетманцев.

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