Глава Гоструда Сажиенко заявил, что ведомство легализировало почти полмиллиона сотрудников

"Мы вводим новые принципы работы на основе социального диалога. У государства, работодателей и наемных работников самом деле одна цель – задекларированный, безопасный и оплачиваемый труд. Мы единомышленники и действуем сообща. Для этого Гоструда активно привлекает к диалогу социальных партнеров: бизнес, профсоюзы, контролирующие органы. Наша цель – услышать интересы каждой стороны и найти баланс. Такой подход уже доказал свою эффективность", – объяснил Сажиенко.

Он сообщил, что в первой половине 2021 года инспекторы Гоструда провели более 40 тысяч разъяснительных визитов на предприятия и предоставили почти 194 тысячие консультаций через сервис "интерактивный инспектор". В итоге этой работы официально трудоустроено 129,6 тыс. человек.

"Мы понимаем, что бизнесу сейчас непросто, и поэтому дали достаточно времени, чтобы оправиться от карантина и добровольно устранить возможные нарушения. Только после этого стартовали активную инспекционную кампанию", – отметил руководитель Гоструда.

С 1 июля начались инспекции, которые продлятся до конца сентября. С начала кампании инспекторы провели 2,3 тысячи посещений предприятий и выявили 7,8 тысяч незадекларированных работников. По итогам уже заключили 3 тысячи трудовых договоров, а всего с начала года в результате инспекционных посещений Гоструда легализовали работу 18,8 тысяч человек, сообщил Сажиенко.

"В целом с 2020 года количество незадекларированных работников в Украине уменьшилось на 495 тыс. В то же время, по данным Пенсионного фонда, увеличивается количество застрахованных работников. По состоянию на июнь 2021 рост составлял 269 тысяч человек. Это очень положительная тенденция, которую мы оцениваем как результат совместной работы Гоструда с социальными партнерами и органами государственной власти, занимающихся вопросами занятости", – рассказал глава ведомства.

Он добавил, что во исполнение предписаний Гоструда задолженность по зарплате выплачена 42,9 тыс. работникам на сумму 393 млн грн.