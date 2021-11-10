Глава Минфина Марченко либо не замечает лавины проблем в финансах Украины, либо умышленно бездействует – СМИ

"Правительство уже активно пользуется деньгами местных властей. То есть своих денег в бюджете не хватает, несмотря на все победные заявления", – пишет "РБК-Украина" Фото: depositphotos.com

"В отчетности о состоянии единого казначейского счета на 1 ноября 2021 года появились тревожные цифры: 3,5 млрд грн расходов, которые были заявлены к финансированию и утверждены, так и не были проведены по счетам. При этом 2,1 млрд грн из этих расходов – это защищенные платежи. Это могут быть зарплаты, обязательные платежи в бюджет, расходы на питание или медикаменты. В документах Госказначейства не видно, по каким именно министерствам и ведомствам пошло блокирование, однако такой индикатор – очень плохой звоночек для всех распорядителей бюджетных средств. Простыми словами это означает: денег на всех не хватит и страну ведут к техническому дефолту", – подчеркивает журналист.

На едином казначейском счету (ЕКС) на 1 ноября остатки составляли чуть меньше 19 млрд грн, после первой недели ноября они увеличились примерно до 32 млрд грн, сообщил он.

"Однако на едином счету хранятся не только деньги правительства и центральных органов власти, но и сотен органов местного самоуправления, а также частных подрядчиков госорганов. Только денег местных органов на ЕКС – порядка 80 млрд грн. Фактически такой дисбаланс означает, что правительство уже активно пользуется деньгами местных властей. То есть своих денег в бюджете не хватает, несмотря на все победные заявления о регулярном перевыполнении бюджетных планов. А это первый крупный шаг к возможным коррупционным схемам по выделению денег только "правильным" распорядителям", – считает автор.

По его информации, при подготовке бюджета Минфин занижает реальные данные о будущих доходах, чтобы потом даже минимальный рост экономики можно было записать как перевыполнение.

"Расхождения видны особенно четко, если сравнивать показатели Минфина с данными Нацбанка, чьи прогнозы обычно совпадают с реальностью с минимальными отклонениями. Когда "рост экономики" происходит в основном за счет инфляции, а не за счет реального увеличения объемов производства, импорта, создания новых рабочих мест, такой подход среди прочего позволяет не беспокоиться о расширении налоговой базы, выведении из тени "серого" бизнеса, уменьшать "скрутки" НДС и другие схемы уклонения от налогообложения. При этом очевидным является факт, что "скрутки", в которых не без причины обвиняют уволенного уже министра экономики Алексея Любченко, не могли существовать без ведома Минфина, непосредственно курирующего налоговые органы", – подчеркивает Хищенко.

Неправильные прогнозы привели к тому, что в 2021 году "просчет" по ВВП составил порядка "минус" 700 млрд грн, а это более 100 млрд грн неучтенных доходов, в проекте бюджета на следующий год разница между прогнозами на ВВП у Минфина (5,4 трлн грн) и прогнозами Минэкономики (5,9 трлн грн) составляет порядка 500 млрд грн. Это около 125 млрд грн неучтенных доходов, пишет журналист.

"Таким образом, ответственность за 3–4 млрд грн, которые ежемесячно "уплывали" из бюджета, также лежит и на министре Марченко, поскольку история со скрутками и обещания побороть это явление остались лишь обещаниями. За все это время министерство не только не отчиталось перед обществом по инструментам схем, видам, объемам, отраслям и наибольшим махинаторам, но и не подготовило ни одного реального законодательного акта для недопущения рецидива в будущем", – отметил он.

В этом году недофинансирование бюджетных программ за 10 месяцев составляет свыше 100 млрд грн, план заимствований, который утвержден самим же Минфином, недовыполнен на 124 млрд грн, а всего до конца года Украине предстоит занять где-то еще порядка 300 млрд грн, пишет Хищенко.

"Дефицит бюджета в этот период составил 55 млрд грн, хотя по плану – 160 млрд грн. Добавим сюда еще разбалансированный Пенсионный фонд, на котором висит порядка 80 млрд грн долга перед Госказначейством – и получим более-менее реальную картину бюджетной катастрофы. Если сегодня по отчетности видны блокировки на уровне 3,5 млрд грн, то в декабре, если ничего не поменяется, недоплаты будут уже исчисляться десятками миллиардов. А это значит, что в стране начнутся задержки с выплатой зарплаты (ведь денег не получат многочисленные подрядчики правительства), будут нарастать долги по коммунальным услугам. И вообще дальнейшего остывания экономики не избежать", – прогнозирует автор.

Ресурса от МВФ не хватит, чтобы покрыть все необходимые платежи и выйти в 2022 год с позитивным сальдо, а если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться и локдаун продолжится, то может возникнуть необходимость новых "ковидных" выплат предпринимателям и непредвиденных расходов на медицинские учреждения, предупреждает он.

"Один из немногих выходов из ситуации – экстренные заимствования по повышенным ставкам. Что может понравиться разве только спекулянтам. С учетом же того, что Украина и так регулярно повышает эффективную ставку по обслуживанию госдолга, такие экстренные займы лишь усугубят без того непростую ситуацию. Другое дело, что консервативная монетарная политика Нацбанка пока дает возможность укреплять курс гривны, сдерживая инфляцию, и это помогает Минфину экономить на выплатах по внешним долгам, номинированным в евро и долларе", – подчеркивает "РБК-Украина".

В бюджете на следующий год предусмотрено недостаточное финансирование увеличенных доходов казны, пишет Хищенко.

"Вспомним презентацию Минфином бюджета перед первым чтением, в которую уже были включены доходы от "ресурсного" законопроекта №5600 на уровне 30 млрд грн (вначале речь шла вообще о 50–60 млрд грн). Тогда эксперты отмечали, что это запрещенный прием – шантажировать депутатов необходимостью принять "сырой" законопроект, включив мифические доходы от него в проект реального бюджета. В результате сегодня уже почти средина ноября – а №5600 пока очень далеко до принятия в целом в качестве закона. Более того, совершенно неясно, принесет ли он обещанные миллиарды. Точно так же уменьшилась в 10 раз сумма ожидаемых поступлений от игорного бизнеса. При росте ставок уменьшены на 3 млрд грн ожидаемые поступления от акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах", – перечислил он.

При этом изменения в Бюджетный кодекс о переформатировании финансовых отношений с общинами, которые необходимы для балансирования бюджета на 2022 год, сняты с рассмотрения парламентом.

"В целом же собеседники издания считают, что министр финансов Сергей Марченко либо не замечает лавины проблем, которые катятся на систему госфинансов со всех сторон, либо умышленно ничего не делает для их решения. Причин здесь может быть несколько. Первая – традиционное желание украинских чиновников пройти сложные времена "на авось". Вторая – оставить ворох проблем преемнику. В обоих случаях о стратегии стабилизации системы госфинансов речь вообще не идет", – резюмировал автор статьи.