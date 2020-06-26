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Главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении – САП

Глава Кировоградской ОГА и его пособник были задержаны правоохранителями после получения первого транша в размере 100 тыс. грн. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал увольнение Балоня с должности
Фото: kr-admin.gov.ua

Главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды, сообщили о подозрении. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствование в осуществлении его служебной деятельности, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2432916163478219

"Глава ОГА и его пособник были задержаны правоохранителями сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша – 100 тыс. грн", – сообщили в ведомстве.

Прокуроры будут настаивать на избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения для главы ОГА 12 млн грн залога и 8 млн грн – для его пособника, сообщили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2432958016807367

"Сейчас ходатайство об избрании меры пресечения направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения", – подытожили в ведомстве.

По данным Национального антикоррупционного бюро, 25 июня при получении незаконного вознаграждения были задержаны председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн. В НАБУ сообщили, что первый транш в 100 тыс. грн они получили в июне 2020 года, во время передачи второго – 250 тыс. грн – их поймали с поличным.

В бюро не сообщили, о какой области идет речь, но местные СМИ писали, что 25 июня был задержан глава Кировоградской ОГА.

Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.

Теги: Украина, Кировоград, залог, правоохранители, расследование, преступление, взятка, чиновники, задержание, НАБУ, облгосадминистрация, работа, вознаграждение, подозрение, САП, увольнение, власть, Андрей Балонь
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