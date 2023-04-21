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Главы двух закарпатских общин попросили областную администрацию дать общинам право быть заказчиками курорта "Свидовец"

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Председатель Ясинянской ОТО Андрей Делятинчук призвал Закарпатскую облгосадминистрацию передать общине право быть заказчиком проектной документации
Председатель Ясинянской ОТО Андрей Делятинчук призвал Закарпатскую облгосадминистрацию передать общине право быть заказчиком проектной документации
Фото: Василь Пензлик

В Закарпатье две территориальные общины – Ясинянская и Усть-Чернянская – обратились к областной администрацией с просьбой разрешить общинам выступить заказчиком инвестиционного проекта – горнолыжного курорта "Свидовец". Об этом они сообщили во время круглого стола, в котором приняли участие представители местных властей и общественности, а также экологи и экономисты, пишет 21 апреля УНИАН.

Председатель Ясинянской ОТО Андрей Делятинчук заявил, что жители общины уже более пяти лет стремятся реализовать проект, который должен создать 30–40 тыс. рабочих мест и обеспечить регулярные налоговые поступления в местные бюджеты. По его словам, дело не движется с места из-за судебных проволочек с местными лесозаготовителями и протестами экоактивистов.

"Все суды подтвердили законность строительства курорта, теперь необходимо, чтобы кто-то выступил заказчиком проекта. Призываем Закарпатскую областную администрацию передать общине право быть заказчиком проектной документации. Мы готовы прислушаться к каждому и реализовать проект с учетом всех экологических норм. Кстати, экоактивисты были приглашены, однако не пришли", – отметил он. 

По словам главы общины, проект решает сразу нескольких серьезных проблем.

"Бюджет села Паляницы после появления курорта вырос в 300 раз. За это время из села никто не выехал за границу на заработки. Земля, ранее приватизированная жителями, стала ценным капиталом – ее стоимость выросла в сотни раз. Люди открыли отели, зеленые усадьбы, рестораны, магазины, достопримечательности, предприятия сферы услуг. До полномасштабной войны курорт посещало более 1 млн туристов в год, треть из которых – из-за рубежа. Кроме того, реализация проекта значительно улучшит инфраструктуру края, ведь предполагает создание централизованной системы водоснабжения, строительство дорог и так далее за счет инвесторов. Общая ожидаемая сумма инвестиций – $2 млрд, инвестор будет проходить открытый конкурс", – перечислил глава Ясинянской ОТО.

Со строительством курорта вырубка лесов уменьшится, а не увеличится, отметил заведующий кафедрой физической географии и рационального природопользования Ужгородского национального университета Степан Поп, который вместе с другими специалистами разрабатывал отчет по оценке влияния проекта на окружающую среду.

"Для строительства "Свидовца" необходимо проведение ежегодных вырубок на площадях 35–38 га в пределах территорий, где ведутся рубки главного пользования (промышленная лесозаготовка), в течение 12 лет. Планируемая площадь рубок будет составлять не более 6% от ежегодных в Чернотынском, Довжанском, Станиславском и Свидовецком лесничествах. Для обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства органами исполнительной власти Закарпатья заказан отчет по оценке воздействия на окружающую среду", – отметил Поп.

По его словам, для разработки отчета привлекли более 30 высококвалифицированных отечественных ученых разной профессиональной специализации.

"Начало каких-либо строительных работ не может предшествовать обнародованию отчета, его общественным обсуждениям и согласованию Минэкологии. Проектируемая застройка курорта не затрагивает объекты природно-заповедного фонда местного, регионального и общегосударственного значения согласно официальному реестру. Застройки Свидовецкого хребта не будет. Туристическая инфраструктура будет размещена на территориях окрестных сел", – подчеркнул ученый.

Теги: налоги, Закарпатье, инвестиции, самоуправление, курорт, Закарпатская ОГА
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