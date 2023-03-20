Фонд Рината Ахметова продолжает курс реабилитации для детей после ранений и травм войны

В проекте могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине с 24 февраля 2022 года Фото: akhmetovfoundation.org

Одна из участниц программы – Милана из Николаева. Сейчас семья переехала в Черкасскую область, мама Валерия Фоменко воспитывает дочерей одна.

"Мой муж погиб. Мы живем в съемном жилье. Поэтому помощь Фонда на реабилитацию младшей дочери чрезвычайно важна для моей семьи. Я хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за возможность приехать в Закарпатье и пройти курс реабилитации. Для нас с Миланкой это очень важно. Также хочу поблагодарить весь персонал санатория за профессиональное лечение и индивидуальный подход к каждому ребенку", – говорит она.

Проект продолжается, в нем могут принять участие дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и одного сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации, которые будут зависеть от диагноза и рекомендаций после полного обследования ребенка. Все вопросы можно задать по бесплатному номеру 0 (800) 509 001.

Всего в рамках проекта курсы реабилитации прошли 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.