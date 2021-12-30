Горсовет Харькова расторг контракт на "стоунхендж" за 1,5 млн грн

Автор инсталляции утверждает, что она еще не завершена Фото: Igor Cherniak / Facebook

Договор, действие которого заканчивается 31 декабря, стороны разорвали "по соглашению сторон".

В документации на ProZorro указано, что за выполнение работ денег не платили.

Последнее изменение в договор внесено 29 декабря.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявлял 28 декабря, что такой "стоунхендж" городу не нужен. "Дам поручение его снести. Если будет новое видение, что нужно сделать, чтобы было качественно и красиво, мы рассмотрим проект еще раз и в случае необходимости выделим средства. Я запретил платить по счету, это все было до нас. Тот человек, который подписал документы, уволен", – сказал мэр.

Автор проекта Евгений Кулик заявлял, что инсталляция пока не завершена, ее планировали покрасить в желто-золотистый цвет, а вокруг высадить мох и дикий виноград. "Она должна приобрести тот вид, какой был в проекте. Все это ручная работа, стоимость высчитывается согласно строительным нормам и правилам", – отметил он.

Проект реализовала фирма ООО "Палмаз Групп".