Горсовет Харькова расторг контракт на "стоунхендж" за 1,5 млн грн

Договор, действие которого заканчивается 31 декабря, стороны разорвали "по соглашению сторон".
В документации на ProZorro указано, что за выполнение работ денег не платили.
Последнее изменение в договор внесено 29 декабря.
Городской голова Харькова Игорь Терехов заявлял 28 декабря, что такой "стоунхендж" городу не нужен. "Дам поручение его снести. Если будет новое видение, что нужно сделать, чтобы было качественно и красиво, мы рассмотрим проект еще раз и в случае необходимости выделим средства. Я запретил платить по счету, это все было до нас. Тот человек, который подписал документы, уволен", – сказал мэр.
Автор проекта Евгений Кулик заявлял, что инсталляция пока не завершена, ее планировали покрасить в желто-золотистый цвет, а вокруг высадить мох и дикий виноград. "Она должна приобрести тот вид, какой был в проекте. Все это ручная работа, стоимость высчитывается согласно строительным нормам и правилам", – отметил он.
Проект реализовала фирма ООО "Палмаз Групп".
Арт-объект на улице Библика, 2 в Харькове появился в конце декабря. Инсталляция состоит из бетонных конструкций, расположенных в виде столбов и П-образных арок, в проекте использованы орнаменты и фигуры, напоминающие скифских баб.
Депутат горсовета Игорь Черняк назвал сооружение "инсталляцией "деньги в никуда" и сообщил, что "стоунхендж" обошелся городскому бюджету в 1,5 млн грн. Он сравнил инсталляцию с памятником Аленушке в Нововоронеже (РФ), который демонтировали из-за того, что он не понравился местным жителям.
В горсовете отметили, что проект называется "Скифское наследие", он участвовал в конкурсе "Бюджет участия" в 2019 году, и тогда харьковчане поддержали его.
Проект инсталляции опубликован на портале харьковчанина. Кулик в описании отметил, что арт-объект создан для "повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности Харькова".