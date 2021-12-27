В Харькове соорудили "стоунхендж". Проект выиграл грант мэрии 1,5 млн грн и возмутил горожан

Инсталляция состоит из бетонных конструкций, расположенных в виде столбов и П-образных арок, в проекте использованы орнаменты и фигуры, напоминающие скифских баб.

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк 24 декабря в Facebook написал, что объект обошелся городскому бюджету в 1,5 млн грн.

"Полтора миллиона за этот вот... арт-объект, прости господи. Это еще эпичнее, чем лавочки в метро. Инсталляция "деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", – отметил он.

Он сравнил инсталляцию с памятником Аленушке в Нововоронеже РФ, который демонтировали из-за того, что он не понравился местным жителям.

"Осталось Аленушку перевезти на ХТЗ", – пошутил Черняк.

На портале харьковчанина сказано, что проект называется "Скифское наследие", автор объекта Евгений Кулик оценил его в 1 482 680 грн. Он в описании отметил, что проект создан для "повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности Харькова".

Директор информационного департамента мэрии Харькова Юрий Сидоренко 25 сообщил, что проект участвовал в конкурсе "Бюджет участия" в 2019 году.

"Харьковчане путем голосования в интернете его поддержали и выбрали одним из финалистов. Но! Конечно же, в таком виде "ця споруда" принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет – в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут", – подчеркнул чиновник.

Бюджет участия – часть средств бюджета Харькова, по которой горожане выбирают, на что их тратить. Победителей выбирают путем голосования. Бюджет на 2021 год составил 50 млн грн. Харьковчанам предложили 52 проекта, отметило Общественное.

Список победителей депутаты горсовета утвердили 30 декабря 2020 года. Автор "Скифского наследия" победил с еще одним проектом который предполагает демонстрацию голографических 3D фильмов о Харькове.