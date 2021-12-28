"Такой "стоунхендж" нам не нужен". Терехов пообещал снести арт-объект, который возмутил харьковчан

"Хочу сказать, что такой "стоунхендж" нам не нужен, сегодня дам поручение его снести. Если будет новое видение, что нужно сделать, чтобы было качественно и красиво, мы рассмотрим проект еще раз и в случае необходимости выделим средства", – заявил мэр.
По его словам, проект, победивший в конкурсе "Бюджет участия", не получил денег из городской казны.
"Я запретил платить по счету, это все было до нас. Тот человек, который подписал документы, уволен", – сказал Терехов.
Кто их подписал, чиновник не уточнил.
Автор проекта Евгений Кулик сказал журналистам, что реакция горожан на арт-объект его не оскорбила. Инсталляция пока не завершена, ее планировали покрасить в желто-золотистый цвет, а вокруг высадить мох и дикий виноград.
"Она должна приобрести тот вид, какой был в проекте. Все это – ручная работа, стоимость высчитывается согласно строительным нормам и правилам. Проект я подавал дважды: впервые – в 2019 году, второй – в 2020-м. Он был в лидерах голосования", – отметил харьковчанин.
Проект реализовала фирма-подрядчик, название которой Кулик не помнит. Он добавил, что проект прошел согласования в мэрии, замечаний к нему не было.
Терехов пообещал, что место снесенного объекта обустроят, чтобы оно выглядело красиво и нравилось людям, написала пресс-служба мэрии Харькова.
Арт-объект на улице Библика, 2 в Харькове появился в конце декабря. Инсталляция состоит из бетонных конструкций, расположенных в виде столбов и П-образных арок, в проекте использованы орнаменты и фигуры, напоминающие скифских баб.
Депутат горсовета Игорь Черняк назвал сооружение "инсталляцией "деньги в никуда" и сообщил, что "стоунхендж" обошелся городскому бюджету в 1,5 млн грн. Он сравнил инсталляцию с памятником Аленушке в Нововоронеже РФ, который демонтировали из-за того, что он не понравился местным жителям.
В горсовете отметили, что проект называется "Скифское наследие", он участвовал в конкурсе "Бюджет участия" в 2019 году и тогда харьковчане поддержали его.
Проект инсталляции опубликован на портале харьковчанина. Кулик в описании отметил, что арт-объект создан для "повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности Харькова".