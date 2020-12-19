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Госгеонедр перезапустило крупнейшее газовое месторождение в Украине

"Нафтогаз" будет готов начать разработку Юзовской площади сразу же после завершения официальных процедур, заявил глава компании Андрей Коболев.

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Юзовский участок углеводородов расположен в Донецкой и Харьковской областях
Юзовский участок углеводородов расположен в Донецкой и Харьковской областях
Фото: reform.energy

Государственная служба геологии и недр Украины и НАК "Нафтогаз" дали старт разработке крупнейшего газового месторождения в стране – подписали договор купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке. Об этом служба сообщает на своем сайте 18 декабря.

"Положено начало разблокированию реализации соглашения о разделе углеводородов на Юзовском участке площадью более 7,5 тыс. км2, который находился в статусе самой "спящей" лицензии десятилетия", – сообщил председатель Госгеонедр Роман Опимах.

Отмечается, что "Нафтогаз" получит окончательное право на долю после того, как Антимонопольный комитет Украины даст разрешение на концентрацию. "Нафтогаз" уже заключил соглашение на приобретение 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", которое принадлежит дочернему предприятию НАК "Надра Украины" "Украинский геологический научно-производственный центр". Таким образом, "Нафтогаз" станет единственным владельцем компании "Надра Юзовская".

Компания будет готова начать разработку Юзовской площади сразу же после завершения официальных процедур, заявил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.

"С одной стороны, мы видим в этой области большой потенциал для наращивания ресурсной базы углеводородов компании. С другой, мы уже имеем большие наработки и уникальную экспертизу, ведь ведем деятельность в непосредственной близости от этого участка", – сказал он.

Правительство Украины 16 декабря разрешило НАК "Нафтогаз України" приобрести 100% участков у ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовском участке в Донецкой и Харьковской областях.

Площадь Юзовского участка составляет почти 7886 км². В мае 2012 года транснациональная корпорация Shell выиграла конкурс на право его разработки. В 2015 году в связи с боевыми действиями на востоке Украины и резким падением цен на нефть Shell прекратила разведработы и вышла из соглашения о разделе продукции.

После этого был проведен новый конкурс. В июле 2016 года НАК "Надра України" сообщила, что его победителем стала компания Yuzgas B.V. (Нидерланды). Агентство LIGA.net выяснило, что эта фирма была зарегистрирована в Нидерландах 14 июня 2016 года специально под разработку Юзовского участка, где, вероятно, находятся залежи сланцевого газа. 100% компании принадлежит люксембургскому фонду Emerstone Energy, которым владеет компания по управлению активами Emerstone Capital Partners. Обе структуры также созданы в 2016 году.

В октябре 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил передачу 90% прав и обязанностей ООО "Надра Юзовская" в соглашении о разделе продукции по Юзовской газовой площади в пользу компании Yuzgas B.V. (Нидерланды).

14 декабря 2020 года "Группа "Нафтогаз" обратилась в Антимонопольный комитет Украиныотносительно получения разрешения на приобретение корпоративных прав на ООО "Надра Юзовская", которое владеет правом на разработку Юзовского участка углеводородов в Донецкой и Харьковской областях.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, Антимонопольный комитет, газодобыча, Госгеонедр, углеводороды, Роман Опимах
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