Госгеонедр: СНБО развернул ГИС-портал мониторинга пользования недрами Украины

В Госгеонедр сообщили, что на 15 декабря 2021 года в Украине действовало 3071 специальное разрешение на пользование недрами Фото: glavcom.ua

"Совет национальной безопасности и обороны Украины представил публичную систему мониторинга пользования недрами, которая работает на базе информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны "СОТА". Основой системы является ГИС-портал, где представлена и автоматизированно обновляется информация о спецразрешениях на пользование недрами, конечных бенефициарных владельцах и учредителях компаний, которые являются держателями спецразрешений, а также об условиях предоставления и истории изменения статусов, территории, где расположены недра, добыче за последний год и за все время действия разрешения, месторождениях полезных ископаемых, скважинах нефти и газа, начисленной рентной плате и ее уплате в контексте владельцев разрешений и общин и так далее. Интернет-ресурс находится в режиме тестовой эксплуатации", – сказано в сообщении.

В Госгеонедр отметили, что аппарат СНБО Украины создал систему на основе обновляемых в автоматизированном режиме интегрированных данных.

"Их предоставление обеспечивают Государственная служба геологии и недр Украины по спецразрешениям, Государственная налоговая службы Украины по начислению и уплате ренты и Министерство юстиции Украины относительно бенефициаров юридических лиц владельцев спецразрешений", – перечислили в ведомстве.

Глава Госгеонадр Роман Опимах подчеркнул, что для проекта важно эффективное взаимодействие между этими ведомствами.

"Лишь слаженная работа аппарата СНБО и трех ведомств, на основе информации которых построена система мониторинга пользования недрами, стала залогом успешной реализации проекта. Это замечательный пример оптовой работы, которая призвана сделать отрасль прозрачной, чтобы недра работали для украинского народа, ведь позволяет обеспечить беспристрастный объективный контент-анализ данных и их синхронизацию из разных источников", – сказал Опимах.

В пресс-службе сообщили, что на 15 декабря 2021 года в Украине действовало 3071 специальное разрешение на пользование недрами, 581 из которых – с участием государства. В прошлом году за пользование недрами, включая пользование водными ресурсами, держатели разрешений заплатили 51,4 млрд грн рентной платы.

"2021 год стал рекордным по количеству предоставленных спецразрешений на пользование недрами – всего 313 лицензий, из них более 50% проданы на электронных торгах. Самым распространенным полезным ископаемым является сырье, используемое в строительных целях. Нефтегазовые компании, львиная доля которых приходится на государственный сектор, являются крупнейшими плательщиками рентной платы", – рассказал Опимах.