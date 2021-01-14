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Семь соглашений о разделе продукции, восемь аукционов и 1 млрд грн в госбюджет. Глава Госгеонедр рассказал о трансформации отрасли

В 2020 году в Украине подписали семь соглашений о разделе углеводородной продукции, по которым минимальные обязательства превышают $350 млн на этапе геологоразведки на площади более 6400 км², рассказал глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах.

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Роман Опимах: Подписание соглашений приведет к наращиванию добычи углеводородов и позволит уменьшить импорт нефти и газа в перспективе десятилетия
Роман Опимах: Подписание соглашений приведет к наращиванию добычи углеводородов и позволит уменьшить импорт нефти и газа в перспективе десятилетия
Фото: Roman Opimakh / Facebook

Глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах рассказал о результатах деятельности органа в прошлом году и о планах на 2021-й. В опубликованном отчете о работе ведомства сказано, что его главные приоритеты – возвращение доверия к Госгеонедр за счет нулевой толерантности к коррупции, что станет залогом прозрачного сотрудничества бизнеса и государства, привлечения инвестиций и прогрессивного и предсказуемого регулирования отрасли.

Среди достижений Опимах выделяет то, что за год Госгеонедр удалось внедрить единое окно недропользователя, подписать ряд соглашений о разделе углеводородной продукции с инвестиционными обязательствами на сотни миллионов долларов, возобновить проект Юзовского месторождения, а также открыть для аукциона масштабное Шевченковское месторождение литиевых руд. Работы на Юзовской площади могут обеспечить раннюю добычу уже в 2021 году, считают в Госгеонедр.

Подписано семь соглашений о разделе углеводородной продукции, по которым минимальные обязательства превышают $350 млн на этапе геологоразведки на площади более 6400 км2.

"Подписание соглашений – важное событие для добывающей промышленности. Работы на участках приведут к наращиванию добычи углеводородов, помогут созданию новых рабочих мест, увеличению отчислений в бюджеты всех уровней, а также позволят уменьшить импорт нефти и газа в перспективе десятилетия", – цитирует главу ведомства пресс-служба.

В Госгеонедр отметили, что началась подготовка к предоставлению специальных разрешений НАК "Нафтогаз України" на освоение углеводородного потенциала украинского шельфа Черного моря.

Инвестиционный атлас недропользователя сегодня насчитывает более 300 перспективных участков, сказано в отчете. В прошлом году объявили восемь аукционов, на которые выставили 70 лотов, в результате продали 58 специальных разрешений на пользование недрами на сумму более 826 млн грн, а общая сумма поступлений в госбюджет составляет почти 1 млрд грн. В этом году ведомство рассчитывает выставить на аукционы более 100 лотов.

"Именно поэтому Госгеонедр постоянно работает над модернизацией профильного законодательства. Среди ключевых новелл документа – введение свободного обращения спецразрешений, возможность рассрочки оплаты за специальное разрешение, упрощение условий ведения деятельности для "малого недропользования", – заявил Опимах.

В нынешнем году агентство планирует создать электронный кабинет недропользователя, который позволит автоматизировать документооборот и, как убеждены в ведомстве, укрепит доверие к нему.

Теги: инвестиции, геология, Госгеонедр, шельф, углеводороды, Единое окно, Роман Опимах, электронный кабинет
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