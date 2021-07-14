Гривна подешевела ко всем основным валютам

Курс гривны к евро упал на две копейки Фото: depositphotos.com

К доллару гривна подешевела на три копейки: с 27,29 грн/$ до 27,32 грн/$.

Курс гривны к евро упал на две копейки: с 32,35 грн/€ до 32,37 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела на три копейки: с 3,66 грн/10 руб. до 3,69/10 руб.