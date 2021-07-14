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Гривна подешевела ко всем основным валютам

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Курс гривны к евро упал на две копейки
Курс гривны к евро упал на две копейки
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 14 июля.

К доллару гривна подешевела на три копейки: с 27,29 грн/$ до 27,32 грн/$.

Курс гривны к евро упал на две копейки: с 32,35 грн/€ до 32,37 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела на три копейки: с 3,66 грн/10 руб. до 3,69/10 руб.

Теги: Украина, евро, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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