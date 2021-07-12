Гривна подешевела относительно основных валют

К доллару гривна подешевела на три копейки: с 27,29 грн/$ до 27,32 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на девять копеек: с 32,32 грн/€ до 32,41 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,63 грн/10 руб. до 3,68/10 руб.