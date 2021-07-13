Гривна подорожала относительно основных валют

К доллару гривна укрепилась на три копейки Фото: depositphotos.com

К доллару гривна укрепилась на три копейки: с 27,32 грн/$ до 27,29 грн/$.

Курс гривны к евро поднялся на шесть копеек: с 32,41 грн/€ до 32,35 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала на две копейки: с 3,68 грн/10 руб. до 3,66/10 руб.