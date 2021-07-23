Гривна подорожала по отношению к доллару и евро

К доллару гривна подорожала на пять копеек – с 27,24 грн/$ до 27,19 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на три копейки – с 32,06 грн/€ до 32,03 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,66/10 руб. до 3,68/10 руб.