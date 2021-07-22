Курс гривны к доллару и евро снижается

К доллару гривна подешевела на две копейки – с 27,22 грн/$ до 27,24 грн/$.

Курс гривны к евро упал на три копейки – с 32,03 грн/€ до 32,06 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,65/10 руб. до 3,66/10 руб.