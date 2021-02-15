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Холдинг Ахметова подписал меморандум с инвестиционным фондом из ОАЭ для развития возобновляемой энергетики

Меморандум призван развивать международное партнерстве в рамках новой стратегии ДТЭК 2030, сказано в заявлении компании.

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ДТЭК поставила себе цель достичь углеродной нейтральности к 2040 году
ДТЭК поставила себе цель – достичь углеродной нейтральности к 2040 году
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК, которая входит в SCM бизнесмена Рината Ахметова, подписала трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Masdar из инвестиционной компании Mubadala, управляющей портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и других странах, на сумму $232 млрд. Подписание состоялось во время визита президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Украины Елены Зеленской в ОАЭ, говорится в сообщении ДТЭК.

Меморандум призван развивать международное партнерство в рамках новой стратегии ДТЭК 2030, сказано в заявлении компании. Mubadala, Masdar и ДТЭК изучат потенциальную возможность совместных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики в Украине и за рубежом.

"ДТЭК поставила себе цель – достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Мы уже построили ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт, что стало вкладом компании в глобальную борьбу с изменением климата. Сегодня совместно с нашими партнерами Mubadala, Masdar мы делаем следующий шаг на пути к этой цели. Мы приветствуем международное сотрудничество и партнерство в качестве основы будущего успеха. Это честь и ответственность для нашей компании быть проводником для иностранных инвестиций в Украину", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Исполнительный директор Masdar Мохаммед Джамиль Аль Рамахи отметил, что компания заинтересована в развитии возобновляемой энергетики Украины.

"Как мировой лидер в области возобновляемых источников энергии, представленный более чем в 30 странах, Masdar приветствует эту возможность помочь Украине в достижении ее целей в области чистой энергии. Используя наш общий опыт, Masdar и ДТЭК смогут наилучшим образом определить дальнейший путь развития сектора возобновляемой энергетики Украины", – сказал он.

Теги: Ринат Ахметов, инвестиции, ОАЭ, энергетика, меморандум, ДТЭК, зеленая энергетика
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