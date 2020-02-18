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Игорь Суркис подал в суд Лондона иск против Порошенко и Гонтаревой

Бизнесмен Игорь Суркис и шесть связанных с ним компаний подали иск в связи с тем, что экс-президент Украины Петр Порошенко в 2015 году нарушил договоренность о выкупе 25% акций телеканала "1+1". В иске также фигурирует тогдашняя глава правления Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

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Суркис-младший (справа) хочет судиться с экс-президентом в Лондоне
Суркис-младший (справа) хочет судиться с экс-президентом в Лондоне
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев), бизнесмен Игорь Суркис, а также шесть связанных с ним офшорных компаний 17 декабря 2019 года подали иск в Высокий суд Лондона против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы правления Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом со ссылкой на документы суда 18 февраля написало издание "НВ Бизнес".

Компании, которые поддержали иск Суркиса-младшего, – Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Как выяснило "НВ Бизнес", упоминание Гонтаревой, вероятно, является техническим элементом: одним из популярных путей доступа в английский суд является подача иска к нескольким соответчикам, хотя бы один из которых проживает в Англии. Как известно, Гонтарева уже длительное время проживает в столице Великобритании.

Экс-глава НБУ на запрос издания ответила, что пока не видела текста самого иска. "Я тоже хотела бы получить документы и понять, каким образом они это сделали и при чем здесь я", – удивилась Гонтарева.

По ее словам Гонтаревой, она не контактировала в связи с этим иском с Порошенко и не собирается.

Первым информацию об этом иске опубликовало издание ZN.UA 16 января. В публикации говорилось, что братья Григорий и Игорь Суркисы будут судиться в Порошенко в Лондонском арбитраже; Гонтарева в материале не упоминалась. "НВ Бизнес" уточняет, что иск в Лондоне действительно есть, но не в арбитраже.

Иск против экс-президента Украины подан из-за того, что он якобы передумал покупать у Суркиса-младшего почти 25% акций телеканала "1+1" за $140 млн. Договоренность о сделке, по данным ZN.UA, была достигнута в 2015 году.

"Суркисы согласились. Во-первых, уже тогда они устали быть партнерами-заложниками [крупнейшего акционера "1+1"] Игоря Коломойского и хотели если не прекратить, то хотя бы минимизировать эти токсичные отношения. Во-вторых, действительно нуждались в деньгах", – отмечалось в январской публикации.

К марту 2016 года стало ясно, что Порошенко передумал, но это случилось уже после того, как стороны заключили контракт о купле-продаже; как сообщили ZN.UA юристы, имевшие отношение к сделке, право, регулирующее этот договор, английское.

"После национализации "ПриватБанка" в декабре 2016-го переговоры возобновились. Только теперь уже Петр Алексеевич хотел купить у Суркисов 25% "плюсов" не за свои, а за их деньги", – утверждало издание.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком", который перешел в собственность государства.

"Из-за национализации семья Суркисов потеряла более $248,6 млн и €574 тыс. в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 млрд грн в Украине – уже как физлица. Так вот, по утверждению источника ZN.UA, именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их долю в "плюсах". Вы нам долю, а мы вам вернем из уже государственного банка ваши-наши деньги", – говорилось в статье.

Окружной административный суд Киева 17 мая 2017 года отменил решение комиссии НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с "ПриватБанком" лицамиКиевский апелляционный административный суд 6 ноября 2017 года обязал "ПриватБанк" вернуть Суркисам деньги с их счетов.

Теги: Григорий Суркис, Петр Порошенко, НБУ, Игорь Суркис, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Валерия Гонтарева, 1+1, национализация, Высокий суд Лондона, сделка
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